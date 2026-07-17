Huawei présente le supercalculateur Atlas 950 SuperPoD pour l'intelligence artificielle

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Huawei présente le supercalculateur Atlas 950 SuperPoD pour l'intelligence artificielle

Le géant technologique chinois Huawei a officiellement annoncé la nouvelle génération de supercalculateurs Atlas 950 SuperPoD, conçus pour l'entraînement et l'exploitation de systèmes d'intelligence artificielle (AI). Ce système est l'une des plateformes de calcul les plus vastes et les plus puissantes du secteur, visant à accélérer radicalement le processus de création de grands modèles de langage (LLM). Le nouvel équipement devrait surpasser ses principaux concurrents sur le marché mondial, non seulement en termes de puissance, mais aussi de capacité mémoire. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La technologie SuperPoD permet de combiner des milliers de processeurs neuronaux (NPU) en un bloc logique unique. Cela garantit une efficacité élevée lors de l'entraînement des modèles d'AI. Selon les informations d'ixbt.com, le système Atlas 950 dispose d'une bande passante au niveau du téraoctet et d'une latence ultra-faible de seulement 3 microsecondes. Ces indicateurs permettent de traiter les flux de données sans interruption et à une vitesse fulgurante.

Capacités techniques et concurrence avec NVIDIA

L'Atlas 950 SuperPoD intègre 1024 puces Ascend et peut combiner jusqu'à 8192 blocs neuronaux au total. Une telle puissance est suffisante pour entraîner et mettre en œuvre (inference) des modèles d'AI à plusieurs niveaux comptant des billions de paramètres. Les ingénieurs de Huawei ont utilisé le protocole Lingqu et une architecture SuperPoD modernisée pour ce cluster.

L'aspect le plus intéressant est que Huawei compare son produit au rack de serveurs NVL144 de NVIDIA, basé sur l'architecture Rubin Ultra. Selon la déclaration de l'entreprise chinoise, l'Atlas 950 SuperPoD est 6,7 fois plus puissant en termes de calcul et 15 fois supérieur en capacité mémoire que le système NVIDIA NVL144. Ces chiffres démontrent le sérieux des ambitions de Huawei sur le marché mondial des semi-conducteurs.

La capacité mémoire totale du supercalculateur est de 256 téraoctets. En termes de puissance de calcul, l'Atlas 950 affiche les indicateurs suivants :

  • 1 EFLOPS de puissance de calcul au format FP8 ;
  • 2 EFLOPS de puissance de calcul au format FP4 ;
  • 256 TB de mémoire unifiée à haute vitesse ;
  • Latence minimale et débit maximal via le protocole Lingqu.
Cette innovation est également pertinente pour les pays développant une économie numérique. Dans le cadre de l'introduction des technologies d'AI et de la numérisation des services publics, de tels systèmes haute performance pourraient devenir le pilier de l'infrastructure. Cette avancée de Huawei réduit le monopole dans le domaine de l'AI et ouvre la voie à de nouvelles solutions technologiques sur le marché.

En conclusion, l'Atlas 950 SuperPoD se distingue non seulement par ses performances techniques, mais aussi par son logiciel. En créant son propre écosystème fermé, Huawei continue de produire des équipements de haute technologie malgré les restrictions externes. Cela indique que l'équilibre des forces dans la course à l'AI pourrait changer dans les années à venir.

HuaweiAtlas 950Intelligence ArtificielleSupercalculateurNVIDIA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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