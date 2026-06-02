Un jeune homme de 19 ans menace de se jeter d'un pont à Andijan

·68·Société
Un jeune homme de 19 ans menace de se jeter d'un pont à Andijan

Un incident impliquant un jeune homme de 19 ans tentant de se jeter d'un pont a été signalé dans la ville d'Andijan. L'événement s'est produit dans la nuit du 2 juin sur le pont situé sur l'avenue Navoï, dans le quartier d'Ishchilar.

Selon les informations, M.M., né en 2007, a menacé de se jeter du pont en raison d'une dépression causée par des conflits familiaux.

Dès réception du signalement, une équipe d'enquête et des représentants des organisations compétentes se sont rendus sur place. Grâce aux efforts des spécialistes, le jeune homme a été mis en sécurité, évitant ainsi un drame.

Une enquête est actuellement en cours concernant cet incident. Pour rappel, il avait déjà été signalé qu'un incident similaire s'était produit sur ce même pont.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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