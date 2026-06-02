Un jeune homme de 19 ans a tenté de se jeter d'un pont à Andijan

Il est rapporté que l'incident a eu lieu dans la nuit du 2 juin sur le pont situé au-dessus de l'avenue Navoï, dans le quartier Ishchilar de la ville.

M.M., né en 2007, a menacé de se jeter du pont en raison d'un état psychologique altéré par des conflits familiaux.

Un groupe d'enquête et des organisations partenaires se sont immédiatement rendus sur les lieux, ont mis le jeune homme en sécurité et ont évité un drame.

Des enquêtes appropriées sont actuellement en cours concernant cet incident.