35,1 milliards de soums détournés via l'application fiscale à Andijan

Une fraude financière majeure et une appropriation illégale de fonds publics ont été découvertes dans la région d'Andijan. Un groupe d'individus a détourné 35,1 milliards de soums en exploitant le système de cashback de l'application mobile « Soliq ». C'est ce qu'a rapporté le Département de lutte contre les crimes économiques auprès du Bureau du Procureur général.

Comment fonctionnait ce « système » ingénieux ?

Lors d'une enquête préliminaire menée par le département régional d'Andijan, les manœuvres du groupe criminel ont été révélées. Il s'est avéré que 6 citoyens et leurs complices ont conspiré pour mener des activités commerciales fictives. Ils ont créé plusieurs sociétés à responsabilité limitée (SARL) au nom des citoyens O‘.Q. (3), N.Yu. (5) et R.X. (1).

Fait intéressant, il n'y avait aucune transaction réelle entre ces entreprises. Pourtant, elles ont émis de fausses factures électroniques pour des marchandises prétendument livrées d'une valeur totale de 1,1 billion de soums entre mars et avril 2026. Ensuite, elles ont généré des reçus prétendant que ces produits avaient été vendus à des citoyens. En conséquence, elles ont détourné 35,1 milliards de soums de fonds budgétaires de l'État versés sous forme de cashback via les comptes de 100 458 citoyens dans l'application « Soliq ».

Négligence des agents du fisc et conséquences juridiques

Dans cette affaire, non seulement les fraudeurs, mais aussi les responsables ayant fait preuve de négligence sont coupables. Il est noté que les employés concernés de l'administration fiscale de la région d'Andijan n'ont pas annulé à temps les certificats de TVA de ces entreprises, bien qu'ils sachent qu'elles avaient émis des factures suspectes de 1,1 billion de soums en peu de temps. Ils n'ont pas non plus signalé ces opérations financières suspectes au Département.

Des poursuites pénales ont été engagées contre les coupables en vertu de plusieurs articles graves du Code pénal :

Article 167 (Détournement ou appropriation illicite) ;

Article 205 (Abus d'autorité ou de fonction officielle) ;

Article 228 (Falsification, fabrication, vente ou utilisation de documents, timbres, sceaux et formulaires).