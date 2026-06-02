Le marché automobile de Sergeli fait peau neuve

Des travaux de rénovation, d'aménagement paysager et de modernisation des infrastructures sont en cours sur le site du marché automobile de Sergeli, l'un des endroits les plus fréquentés de notre capitale. Récemment, diverses rumeurs alarmantes circulaient sur les réseaux sociaux concernant la fermeture ou le déplacement de ce marché populaire. Mettant fin à ces spéculations, la mairie de Tachkent a officiellement déclaré que le marché fonctionne normalement et que les informations faisant état de sa fermeture sont totalement infondées.

Alors, quelles commodités attendent bientôt les acheteurs et les vendeurs ? Voici les principales mises à jour mises en œuvre sur le marché :

Des routes plus fluides et moins de congestion

L'un des plus gros problèmes pour les visiteurs du marché était l'état des routes. Jusqu'à présent, un nouvel asphalte de haute qualité a été posé sur une surface de 26 500 mètres carrés. Ce n'est pas tout : 16 200 mètres carrés supplémentaires sont prévus pour la modernisation et le pavage, ce qui sera terminé dans les prochains jours.

Standardisation des stands de vente et des boutiques

Les toits vieillissants des boutiques et des vitrines vendant des pièces automobiles sont remplacés par des matériaux modernes et durables. Les bannières publicitaires et les panneaux installés de manière irrégulière qui gâchaient l'aspect du marché ont été retirés. Les conteneurs dispersés pour les pièces d'occasion sont réorganisés et redessinés sur la base d'une norme moderne unique.

Élimination du facteur humain : Automatisation complète

L'une des plus grandes innovations est l'introduction de technologies numériques modernes pour assurer la transparence des transactions financières. Des systèmes de paiement automatisés seront installés aux points d'entrée et de sortie, éliminant complètement les malentendus et le facteur humain. Cela permettra d'éviter les files d'attente inutiles et les paiements illégaux.