Un incendie majeur se déclare dans un immeuble à Navoï

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Un incendie majeur se déclare dans un immeuble à Navoï

Un grand incendie s'est déclaré dans un immeuble résidentiel de la ville de Navoï. L'incident a eu lieu le 2 juin à 04h19 du matin dans un bâtiment situé rue Alisher Navoï.

Des mesures immédiates ont été prises dès la réception de l'alerte par le Département régional des situations d'urgence. 7 unités de secours et 2 échelles aériennes sont arrivées sur les lieux en seulement 4 minutes.

Selon les premières informations, l'incendie s'est propagé à plusieurs appartements du 9ème étage, endommageant un total de 8 appartements. Environ 300 mètres carrés de toiture, de plafonds et d'intérieurs ont été détruits par les flammes.

Les opérations pour éteindre complètement l'incendie ont duré plus d'une heure. Les autorités ont pris des mesures pour refroidir les lieux et assurer la sécurité.

Heureusement, aucune information officielle faisant état de blessés n'a été signalée pour le moment. L'enquête est en cours.

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Charos
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