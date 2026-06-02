Des vacanciers surpris de voir une star de Manchester United à Charvak

·3.9K·Société
Des vacanciers surpris de voir une star de Manchester United à Charvak

Aujourd'hui, le célèbre footballeur portugais et ancienne star de Manchester United, Luis Nani, a fait une apparition à Charvak. La présence du joueur dans la station balnéaire a suscité un vif intérêt parmi les vacanciers.

Le plus intéressant est que Nani ne s'est pas contenté de se détendre, il a également joué au ballon avec des enfants sur la plage. Ce moment sincère a été filmé par des témoins et s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux.

Beaucoup disent ne pas en avoir cru leurs yeux en reconnaissant le célèbre footballeur. Le fait que Luis Nani ait joué au football avec des enfants à Charvak fait actuellement l'objet de nombreuses discussions.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un blogueur condamné à une amende pour avoir conduit une voiture d'enfant sur la voie publiqueAujourd'hui, 09:54Jahongir Otajonov démontre l'art de la traite des vaches (Vidéo)Aujourd'hui, 08:33Lancement d'une liaison directe en bus de Tachkent à Issyk-KoulAujourd'hui, 07:57Le maire de Tachkent dévoile le plan de développement du district d'UchtepaAujourd'hui, 07:53Importante fraude à la vente de voitures dévoilée à TachkentAujourd'hui, 07:49La procédure de récompense des employés refusant les pots-de-vin pourrait être abolieAujourd'hui, 07:29
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Société actualités

La présence d'un crocodile dans le Grand canal de Ferghana a-t-elle été confirmée ?
Une mer immense apparue au milieu du désert en Ouzbékistan étonne tout le monde
« Concert live » sur un chantier : un spectacle insolite créé par des ouvriers conquiert Internet
Un bébé « géant » est né à Qashqadaryo
Un garçon né en 2007 a épousé sa voisine
Un conducteur s'endort et provoque un terrible accident de la route à Samarcande
Un bouquet de 3200 dollars suscite le débat
L'opération d'une blogueuse célèbre au Kazakhstan se termine en tragédie