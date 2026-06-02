Aujourd'hui, le célèbre footballeur portugais et ancienne star de Manchester United, Luis Nani, a fait une apparition à Charvak. La présence du joueur dans la station balnéaire a suscité un vif intérêt parmi les vacanciers.

Le plus intéressant est que Nani ne s'est pas contenté de se détendre, il a également joué au ballon avec des enfants sur la plage. Ce moment sincère a été filmé par des témoins et s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux.

Beaucoup disent ne pas en avoir cru leurs yeux en reconnaissant le célèbre footballeur. Le fait que Luis Nani ait joué au football avec des enfants à Charvak fait actuellement l'objet de nombreuses discussions.