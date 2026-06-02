Un suspect arrêté dans l'affaire du meurtre horrible de Sergeli

Des mesures légales sont prises concernant l'incident horrible survenu dans le district de Sergeli de notre capitale, qui a coûté la vie à deux citoyens. Le bureau du Procureur général a officiellement ouvert une enquête pénale sur ce meurtre.

Il a été rapporté que cette tragédie s'est produite le 21 mai de cette année, entraînant la mort d'une jeune fille née en 2004 et d'un citoyen de la République populaire de Chine né en 1975.

Une affaire pénale a été ouverte en vertu de l'article 97, partie 2 (Meurtre intentionnel) du Code pénal de la République d'Ouzbékistan. À la suite des mesures rapides prises par les forces de l'ordre, un citoyen né en 1998, soupçonné d'avoir commis ce crime, a été appréhendé et arrêté conformément aux procédures.