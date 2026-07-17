Un maillot vieux de 67 ans trouve un nouveau propriétaire pour des millions de dollars

La légende du football brésilien le maillot porté par Pelé lors de la finale de la Coupe du Monde 1958 a été vendu aux enchères pour une somme colossale. Sotheby's selon le service de presse de la maison de vente aux enchères, ce maillot unique a été acquis par son nouveau propriétaire pour 4,88 millions de dollars américains en échange.

Ce maillot est lié à l'un des matchs les plus mémorables de la carrière de Pelé. C'est précisément lors de la finale de la Coupe du Monde 1958 que le jeune attaquant a marqué deux buts, contribuant de manière décisive au premier titre mondial de l'histoire de l'équipe nationale du Brésil. Lors du match décisif organisé en Suède, les Brésiliens ont battu les hôtes sur le score de 5:2 .

Cette victoire a marqué le premier titre de champion du monde de Pelé. Plus tard, il a remporté le tournoi deux fois de plus, restant le seul joueur de l'histoire à avoir remporté trois Coupes du Monde .

De plus, avec les buts marqués lors de cette même finale, Pelé a atteint un autre résultat historique. À 17 ans et 249 jours , il a établi le record du plus jeune joueur à marquer lors d'une finale de Coupe du Monde. Il est à noter que ce record n'a été battu par aucun autre joueur à ce jour.

Pour information, le record absolu de vente de maillots appartient toujours à Diego Maradona. Son maillot légendaire porté lors du quart de finale de la Coupe du Monde 1986 contre l'Angleterre a été vendu aux enchères en 2022 pour 9,3 millions de dollars, un chiffre qui reste à ce jour le plus élevé.