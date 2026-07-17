Superliga, 12e journée : Navbahor laisse échapper la victoire dans les dernières minutes

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Superliga, 12e journée : Navbahor laisse échapper la victoire dans les dernières minutes

Dans l'un des matchs les plus dramatiques de la 12e journée de la Superliga, Navbahor s'est incliné 2-3 face à l'AGMK. Bien que les joueurs de Namangan aient mené au score à deux reprises, les visiteurs ont arraché les trois points grâce à un but inscrit dans le temps additionnel.

Le sort du match a été scellé par un but à la 90+3e minute.

Jiyanov ouvre le score rapidement

Navbahor a entamé la rencontre avec intensité et a ouvert le score dès la 8e minute. Ruslanbek Jiyanov a profité d'une belle opportunité pour donner l'avantage aux « Faucons ».

Cependant, l'AGMK n'a pas tardé à réagir. À la 20e minute, Hazratjon Tursunqulov a rétabli l'équilibre — 1:1.

Onze minutes plus tard, Husayn Norchayev a redonné l'avantage aux locaux. Les équipes sont rentrées aux vestiaires sur le score de 2-1 en faveur de Navbahor.

Les remplaçants ont changé le cours du match

En seconde période, l'AGMK a accentué la pression pour tenter d'éviter la défaite.

Entré en jeu à la 80e minute, Ali Abdurahmonov a marqué seulement deux minutes plus tard, égalisant à 2-2 à la 82e minute.

Sentoku, entré en jeu à la 65e minute, est devenu le héros de la rencontre.

Le but décisif a été inscrit à la 90+3e minute

Alors que le match semblait se diriger vers un match nul, l'AGMK a converti l'une de ses dernières offensives en but.

À la 90+3e minute, Sentoku a trompé le gardien de Navbahor, offrant une victoire renversante de 3-2 aux visiteurs d'Olmaliq.

Ainsi, Navbahor repart sans le moindre point après avoir mené deux fois au score.

Classement du tournoi

Après ce résultat, Navbahor reste à la 4e place du classement de la Superliga avec 20 points.

L'AGMK porte son total à 19 points et occupe désormais la 6e place.

Superliga, 12e journée

Navbahor — AGMK — 2:3

Buts :

  • Ruslanbek Jiyanov, 8 — 1:0 ;

  • Hazratjon Tursunqulov, 20 — 1:1 ;

  • Husayn Norchayev, 31 — 2:1 ;

  • Ali Abdurahmonov, 82 — 2:2 ;

  • Sentoku, 90+3 — 2:3.

Navbahor : Yusupov, Mamatkazin, Komilov, Jiyanov, Kholmatov, Norchayev, Roziyev, Rahimjonov, Ilich, Jgerenaya, Gulamov.

AGMK : Ilyosov, Papava, Ulmasaliyev, Ahmadaliyev, Turdialiyev, Kholmurodov, Sobirjonov, Tursunqulov, Akhrorov, Karimov, Khaknazariy.

Selon vous, quelle est la raison de la défaite de Navbahor dans les dernières minutes ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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