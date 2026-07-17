Pour la première fois dans l'histoire, des robots se sont affrontés dans un combat de MMA

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Pour la première fois dans l'histoire, des robots se sont affrontés dans un combat de MMA

Hier, le 16 juillet, le premier combat de robots de l'histoire mondiale, basé sur les règles des arts martiaux mixtes (MMA), a été organisé en Chine. Cet affrontement, qui a démontré les capacités des technologies avancées et de l'intelligence artificielle, a suscité un grand intérêt. C'est ce qu'a rapporté MMA Mania .

Il est précisé que cette compétition a été organisée par la société chinoise EngineAI dans le cadre du tournoi de robotique Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) . Le combat a eu lieu au centre culturel et sportif de Nanshan, dans la ville de Shenzhen. La célèbre star de cinéma Donnie Yen a participé en tant qu'invité spécial.

Il est noté que plus de 200 équipes de 10 pays ont participé aux phases de qualification. Selon les résultats des qualifications en ligne, les 32 meilleures équipes ont obtenu leur ticket pour la phase finale.

Un robot humanoïde argenté serre les poings lors d'un événement public.

Tous les participants se sont appuyés sur le robot T800 d'EngineAI comme combattant de base. Cependant, chaque équipe a utilisé des armures de protection spéciales, des solutions constructives et diverses améliorations techniques pour rendre son robot supérieur à ceux des concurrents. Cela a permis à chaque robot de démontrer ses capacités de manière unique.

Parmi les équipes ayant participé à la phase finale figuraient des représentants d'institutions prestigieuses telles que l'Université de Californie (Berkeley), l'Université Stanford, l'Université Tsinghua, l'Université du Zhejiang ainsi que l'Université de Hong Kong .

La dotation totale du tournoi s'élevait à 10 millions de yuans (environ 1,48 million de dollars américains). Les responsables ont souligné que cette compétition pourrait marquer une nouvelle étape dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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