Microsoft Copilot détecte désormais les pannes informatiques : la nouvelle fonctionnalité PC Insights

Microsoft teste une mise à jour importante pour l'assistant IA Copilot dans Windows. La nouvelle fonctionnalité, appelée PC Insights, permet aux utilisateurs d'interroger l'état de leur ordinateur en langage naturel et de simplifier le diagnostic système. Cette nouveauté devrait éviter aux utilisateurs moins expérimentés de se perdre dans des paramètres complexes ou dans le "Gestionnaire des tâches". C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Selon les informations publiées par Windows Latest, PC Insights analyse les caractéristiques techniques du système à la demande de l'utilisateur et aide à identifier les causes de divers problèmes. Par exemple, si un utilisateur demande : "Ai-je assez d'espace pour installer un jeu de 100 GB ?", Copilot vérifie immédiatement le stockage et donne une réponse précise. Il peut également fournir des rapports sur l'utilisation du CPU, l'état de la batterie et d'autres paramètres importants.

Contrôle total du système

D'après la documentation technique de Microsoft, Copilot peut surveiller non seulement la charge du CPU et de la RAM, mais aussi le fonctionnement du GPU. Il sera également capable de collecter des données sur les aspects suivants :

Calcul de l'espace disque libre et de la taille des dossiers individuels ;

Identification des périphériques USB connectés, des disques externes et des imprimantes ;

Vérification de l'état des webcams et autres périphériques ;

Analyse de la qualité des connexions Bluetooth et Wi-Fi.

Pour des raisons de sécurité, la fonctionnalité PC Insights ne fonctionne qu'avec l'autorisation de l'utilisateur. Le système demande une permission pour chaque requête liée au matériel, bien que l'utilisateur puisse activer un mode d'autorisation permanente. Il convient de noter que pour l'instant, Copilot ne peut pas ouvrir de fichiers personnels et, au lieu de résoudre les problèmes de manière autonome, il se limite à les identifier et à fournir des recommandations.

Un assistant "lourd" : le problème de la consommation des ressources

Bien que la nouvelle fonctionnalité présente de nombreux avantages, sa charge sur le système soulève des questions chez les experts. Les tests effectués par Windows Latest ont montré que l'application Copilot, dans son état actuel, peut occuper jusqu'à 1 GB de RAM en mode veille. Cela représente un inconvénient notable pour les propriétaires d'ordinateurs moins puissants.

De plus, comme Copilot est accompagné d'une instance dédiée du navigateur Microsoft Edge, il occupe de l'espace disque supplémentaire. Si l'assistant IA ralentit lui-même le système pendant le processus de diagnostic, l'efficacité de ses recommandations reste à prouver. Microsoft devrait travailler à l'optimisation de cette consommation de ressources à l'avenir.

Cette fonctionnalité sera progressivement déployée auprès des utilisateurs via les mises à jour de Windows. Pour ceux qui ont du mal à configurer manuellement leur système, Copilot pourrait devenir un véritable conseiller numérique, bien qu'une puissance technique suffisante soit nécessaire pour assurer sa stabilité.