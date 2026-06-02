Un enfant ayant subi une opération crânienne il y a 4000 ans découvert en Ouzbékistan

Une découverte archéologique unique a été faite lors de fouilles sur le site antique de Jarkutan, dans la région de Sourkhan-Daria. Des scientifiques italiens et ouzbeks ont trouvé des traces d'une intervention chirurgicale sur le crâne d'un enfant ayant vécu il y a environ 4000 ans.

Selon les informations publiées sur le site du ministère italien des Affaires étrangères, les restes de deux enfants ont été trouvés dans une tombe. Des traces de trépanation, une ancienne pratique chirurgicale consistant à percer un trou dans le crâne, ont été relevées sur le crâne de l'un d'eux.

Les experts estiment qu'il pourrait s'agir du plus ancien cas de trépanation documenté à ce jour en Asie centrale. La découverte a été étudiée par l'expédition archéologique italo-ouzbeke dirigée par le professeur Enrico Ascalone de l'Université du Salento et le professeur Alisher Shaydullayev de l'Université d'État de Termez.

Il a été établi que deux enfants, âgés d'environ trois et cinq ans, ont été enterrés ensemble. Les scientifiques estiment que la tombe date d'environ 4000 ans.

Les chercheurs ne peuvent pas encore dire avec certitude dans quel but cette opération a été effectuée. Elle pourrait avoir été réalisée à des fins médicales, pour soulager la douleur ou pour des raisons rituelles. Des recherches scientifiques ultérieures devraient permettre d'élucider ce mystère.