Ouverture du premier musée interactif pour enfants d'Ouzbékistan à Tachkent

Excellente nouvelle pour les habitants et les visiteurs de notre capitale, en particulier pour les tout-petits ! Un événement historique unique a eu lieu au magnifique Centre de la civilisation islamique à Tachkent. Le tout premier musée interactif pour enfants de notre pays, créé en étroite collaboration avec l'organisation britannique de renommée mondiale « 1001 Inventions », a officiellement ouvert ses portes.

Cet espace unique est principalement destiné aux garçons et aux filles âgés de 7 à 12 ans, où les enfants peuvent facilement maîtriser des sciences complexes et notre riche histoire grâce à des jeux captivants, loin des cours magistraux ennuyeux.

Les aspects les plus remarquables et innovants du musée

Chaque enfant qui franchit ces portes se sent comme s'il était entré dans un monde scientifique magique. Dans le cadre du projet, les fonctionnalités modernes suivantes ont été développées :

Rencontres virtuelles et monde numérique : Les enfants peuvent interagir en direct avec des avatars numériques spécialement créés de grands érudits de notre terre — le prince de la médecine Ibn Sina, le polymathe Beruni, et les maîtres de l'astronomie Fargʻoniy et Mirzo Ulugʻbek.

Technologies VR et médecine ancienne : Le musée est équipé des derniers équipements de réalité virtuelle (VR), notamment le système innovant ICAROS qui a été mis en place. Grâce à lui, les enfants explorent les secrets et les fondements de la médecine ancienne en harmonie avec des solutions numériques modernes.

Activités créatives et pratiques : Les visiteurs ne sont pas seulement des spectateurs ; ils ont la joie de créer des graffitis numériques, d'animer des éléments magiques et de tester eux-mêmes des inventions historiques.

Le tout aux normes internationales

Toutes les conditions sont également réunies pour les visiteurs étrangers. Des visites guidées intéressantes à travers le musée sont proposées en trois langues — ouzbek, russe et anglais à un niveau élevé.

Le plus important, les parents n'ont absolument pas à s'inquiéter de la sécurité de leurs enfants. Un personnel qualifié, ayant suivi une formation spéciale, est chargé d'assurer le déplacement en toute sécurité des enfants à l'intérieur du musée et de surveiller attentivement chaque groupe.

Si vous souhaitez offrir à vos enfants à la fois des connaissances et une joie inoubliable pendant les vacances d'été, assurez-vous de visiter ce nouveau musée interactif ! Continuez à suivre les actualités avec nous.