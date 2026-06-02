Un citoyen a dû payer ses dettes alimentaires pour étudier à l'étranger

Sur la base d'une ordonnance du tribunal civil interdistricts de Shaykhontohur, un document d'exécution concernant le recouvrement d'une pension alimentaire auprès du débiteur N.I. en faveur du demandeur B.M. pour l'entretien d'un enfant, à hauteur d'un quart de ses revenus mensuels, a été reçu par le bureau d'exécution du district de Shaykhontohur.



Conformément au document d'exécution, l'exécuteur public a mené les actions nécessaires et s'est rendu à plusieurs reprises au domicile du débiteur pour l'avertir. Cependant, le débiteur étant absent, ses parents ont été officiellement avertis.



Au cours des procédures d'exécution, il a été constaté que le débiteur n'avait pas payé de pension alimentaire pendant 19 mois, entraînant une dette de 29 millions de soums.



Il a également été révélé que le débiteur N.I. étudie en Égypte et que son droit de voyager à l'étranger a été temporairement restreint.



Grâce aux mesures d'exécution forcée prises et au travail d'explication mené, les parents du débiteur ont intégralement remboursé la dette alimentaire afin que leur enfant puisse poursuivre ses études à l'étranger.