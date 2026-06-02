Un vent violent provoque le crash d'une montgolfière, des blessés signalés

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Un vent violent provoque le crash d'une montgolfière, des blessés signalés

Un incident inattendu s'est produit lors d'un événement festif dans la ville de Khodjent, au Tadjikistan. Une montgolfière a perdu le contrôle à cause de vents violents et s'est écrasée sur les toits de plusieurs maisons, faisant plusieurs blessés.

Selon les informations, l'incident a eu lieu le soir du 1er juin près du théâtre Kamol Khodjandi. La montgolfière avait été amenée d'Ouzbékistan pour une célébration organisée à l'occasion de la Journée internationale des enfants.

Selon les premières données, un citoyen ouzbek de 46 ans qui se trouvait à bord de la montgolfière est tombé au sol et a subi diverses blessures. De plus, une femme locale de 40 ans présente sur les lieux a été blessée lorsque la chaîne de retenue du ballon a rompu.

Les sources indiquent que les blessés ont été transportés à l'hôpital et reçoivent les soins médicaux nécessaires. La fille mineure de la femme était également sur place et aurait subi des blessures légères.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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