Des escrocs promettant des emplois en Corée tombent dans le piège

Le Département de lutte contre les crimes économiques auprès du Bureau du Procureur général et le Service de contrôle de conformité de l'Agence de migration ont mené une opération conjointe majeure. Au cours des mesures opérationnelles, les activités criminelles d'un groupe qui trompait les citoyens en promettant de les envoyer en Corée du Sud et détournait leurs fonds ont été exposées. Malheureusement, de tels cas enregistrés dans diverses régions de la république ont conduit de nombreux compatriotes à être trompés.

Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur les cas de fraude identifiés par les régions de notre pays.

Chronique des cas illégaux identifiés dans les régions

Région de Qashqadaryo

Trois grands réseaux de fraude ont été démantelés simultanément dans l'oasis :

Dans le district de Koson : Une personne nommée S.B., dirigeant de la SARL « I.A. », a gagné la confiance de 48 citoyens crédules. Il a exigé un total de 384 000 USD pour les envoyer en Corée du Sud par l'intermédiaire de ses connaissances occupant des postes élevés. Il a obtenu frauduleusement 28 800 dollars du montant convenu. À la suite des mesures prises, le remboursement de 5 millions de soums de cet argent a été officialisé par procédure.

Dans la ville de Qarshi : Le citoyen S.B. a extorqué 21,5 millions de soums et 600 USD à deux résidents locaux, M.P. et J.Sh., sous prétexte de les envoyer travailler à l'étranger.

Dans le district de Kitob : Des individus nommés N.R. et R.Q. se sont entendus pour demander 12 000 dollars afin d'envoyer le citoyen Yo.O. en Corée. Ils ont été surpris alors qu'ils recevaient frauduleusement 6 600 dollars de la somme désignée, et 2 millions de soums ont été restitués à la victime.

Région de Surxondaryo

Le citoyen S.A., résidant dans le district de Sherobod, cherchait également un moyen facile de gagner de l'argent. Il a dit à 2 citoyens qu'il avait des connaissances haut placées à l'Agence de migration, a promis de leur trouver un emploi en Corée du Sud et a frauduleusement empoché un total de 24 000 USD.

Région de Navoiy

Dans cette région, le citoyen B.N. a abusé de la confiance de trois citoyens. Il a été révélé qu'il avait obtenu frauduleusement un total de 22 200 USD en échange de la promesse de les envoyer en Corée.

Région de Farg‘ona

Deux cas majeurs ont également été exposés dans la vallée :

Dans le district de Farg‘ona : M.A., qui avait un casier judiciaire, et son complice Sh.T. ont gagné la confiance de trois citoyens et ont promis de les envoyer à l'étranger grâce à leurs relations à l'Agence de migration. Ils ont obtenu frauduleusement 22 000 USD sur l'accord de 33 000 dollars. Au cours de la mesure opérationnelle, 1 200 dollars de cet argent ont été restitués.

Dans la ville de Farg‘ona : Le citoyen M.F. a convaincu 2 personnes de les envoyer en Corée par l'intermédiaire de l'agence pour 20 000 USD et a obtenu 6 000 dollars de ce montant. Le remboursement de 200 dollars aux victimes a été assuré.

Région de Buxoro

Au cours des vérifications préliminaires menées dans le district de Jondor, il a été révélé que le citoyen K.Q. avait détourné illégalement 19 000 USD en promettant de trouver du travail en Corée du Sud pour trois citoyens. 2 millions de soums de cet argent ont été restitués au propriétaire par procédure.

Région de Namangan

Dans le district de Chortoq : Une personne nommée X.Sh. a obtenu frauduleusement 19 000 USD de citoyens nommés M.D. et A.D. en échange de leur envoi en Corée par l'intermédiaire de connaissances à l'agence et de les aider à réussir les examens nécessaires.

Dans le district d'Uchqo‘rg‘on : Le citoyen B.K. a gagné la confiance de N.M. et a obtenu frauduleusement 9 000 USD sous prétexte de l'envoyer travailler à l'étranger.