Une blogueuse culinaire de 96 ans entre dans le Guinness des records et surprend tout le monde

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Une blogueuse culinaire de 96 ans entre dans le Guinness des records et surprend tout le monde

Eileen Chin, une habitante des États-Unis âgée de 96 ans, est devenue la plus vieille blogueuse culinaire au monde à présenter des recettes de cuisine, Livre Guinness des recordsa-t-il rapporté. C'est ce qu'a annoncé «Pravilamag» .

Depuis trois ans, Eileen Chin publie régulièrement sur les réseaux sociaux des vidéos montrant la préparation de divers plats en collaboration avec son petit-fils, Lucas Wong. Au lieu d'inventer de nouvelles recettes, elle utilise son vieux livre de cuisine jauni, précieusement conservé au fil des ans, pour présenter des plats traditionnels à un public moderne.

Originaire de Jamaïque, le blog d'Eileen Chin propose principalement des plats typiques de la cuisine nationale de ce pays. Parallèlement, elle partage avec ses abonnés diverses soupes, desserts et recettes savoureuses faciles à réaliser à la maison. Dans ses vidéos, l'utilisation fréquente de l'expression jamaïcaine «Mi rahtid!» («Oh mon Dieu !») est devenue sa signature.

Une femme âgée préparant des gâteaux dans une cuisine.

«Transmettre aux générations futures les années d'expérience et les connaissances que j'ai accumulées dans le domaine culinaire me procure une grande joie», déclare Eileen Chin.

Elle a commencé à cuisiner à l'âge de 5 ans. Plus tard, cette passion est devenue une activité familiale, puis une entreprise. Dans les années 1950, elle a ouvert une boulangerie avec son mari sur l'île de Sainte-Marie en Jamaïque, avant de déménager plus tard à Miami, aux États-Unis.

Aujourd'hui, les pages d'Eileen Chin sur les différents réseaux sociaux comptent au total plus de 3 millions d'abonnés . En mars 2026, à l'âge de 96 ans et 89 jours, elle a été officiellement inscrite au Livre Guinness des recordsen tant que plus vieille blogueuse culinaire au monde. Son parcours prouve une fois de plus que l'âge n'est pas une limite et que l'on peut réussir dans sa passion à tout âge.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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