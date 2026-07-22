Al-Hilal lance une offensive pour le transfert de Harry Kane

Dans les prochaines heures, Arabie saouditele club d'Al-Hilal pourrait créer une nouvelle surprise majeure sur le marché des transferts. Après une saison 2025/26 en demi-teinte, le club de Riyad a entamé des démarches sérieuses pour « renouveler et transformer » son effectif, avec pour objectif de recruter l'attaquant anglais du Bayern Munich, Harry Kane.

Zamin.uz Al-Midan Al-Riyadi présente les détails de ce transfert retentissant en se basant sur les informations du média.

Simon Francis à Londres : La phase décisive des négociations

Selon les rapports, le directeur sportif responsable de la campagne estivale d'Al-Hilal, Simon Francis s'est rendu à Londres pour finaliser officiellement l'accord.

Lieu des négociations : À Londres, Francis rencontrera l'agent de l'attaquant de 32 ans ainsi que son entourage.

Objectif principal : Cette rencontre vise à définir les exigences financières de Kane et les concessions nécessaires pour finaliser son transfert officiel vers Al-Hilal.

Changement à venir : Dans les semaines à venir, le spécialiste écossais Richard Hughes devrait prendre ses fonctions de directeur sportif au sein du club.

Ces négociations à Londres détermineront la suite des échanges entre Al-Hilal et le Bayern Munich ainsi que le format du transfert.

Les statistiques impressionnantes de Harry Kane au Bayern

Harry Kane a quitté Tottenham à l'été 2023 pour rejoindre le Bayern Munich contre environ 95 millions d'euros. Son contrat actuel avec le club munichois court jusqu'au 30 juin 2027. L'attaquant anglais a enregistré des statistiques phénoménales en Allemagne :

Matchs disputés :

147 rencontres officielles (toutes compétitions confondues) ; Buts marqués :

146 buts ; Passes décisives :

33 passes décisives. Trophées de Kane à Munich :

Avec les Munichois, Kane a remporté

4 titres officiels : Champion d'Allemagne (Bundesliga) — 2 fois ;

Coupe d'Allemagne — 1 fois ; Supercoupe d'Allemagne — 1 fois. Fiche technique du transfert de Harry Kane Indicateur / Information

Détails

Joueur Harry Kane (32 ans, Équipe nationale d'Angleterre) Club actuel Bayern Munich (Contrat jusqu'au 30 juin 2027) Club intéressé Al-Hilal (Arabie saoudite) Négociateur principal Simon Francis (Directeur sportif) Lieu de négociation Londres, Royaume-Uni Statistiques au Bayern 147 matchs / 146 buts / 33 passes décisives Titres remportés 4 titres officiels Si Simon Francis conclut avec succès les négociations à Londres, Al-Hilal passera rapidement à la phase d'accord officiel avec le Bayern Munich. {{TEXT_56}} {{TEXT_57}}

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