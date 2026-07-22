Même si les causes principales du vieillissement humain étaient éliminées, l'homme ne pourrait pas vivre des milliers d'années. Institut des sciences et technologies de Skolkovo selon une nouvelle étude menée par des scientifiques, les principaux obstacles à cela sont les organes dont les cellules ne se régénèrent pratiquement pas, principalement le cerveau et le cœur.

Pour évaluer la durée de vie théorique maximale de l'homme, les chercheurs ont analysé les mutations somatiques, c'est-à-dire les changements qui s'accumulent dans les cellules après la naissance lors du processus de réplication de l'ADN. Les calculs suisses ont été effectués à l'aide d'un modèle basé sur les taux de mortalité parmi une population saine de 30 ans.

Selon les résultats, si les facteurs liés au vieillissement n'existaient pas du tout, l'espérance de vie moyenne humaine pourrait atteindre 1 759 ans, et la durée de vie maximale pourrait dépasser 29 000 ans. Cependant, lorsque les mutations somatiques sont prises en compte, ce chiffre chute radicalement.

Les scientifiques ont découvert que les mutations somatiques affectent le plus les neurones cérébraux et les cellules du muscle cardiaque, dont les cellules ne se régénèrent pas. Par conséquent, même si d'autres causes de vieillissement étaient éliminées, la durée de vie moyenne théorique de l'homme serait d'environ 156 ans, et la durée de vie maximale 470 ans environ.

Les auteurs de l'étude soulignent qu'en pratique, les humains n'atteignent même pas cet âge. En effet, le vieillissement est causé non seulement par les mutations somatiques, mais aussi par plusieurs mécanismes biologiques tels que le déséquilibre des protéines, les dysfonctionnements mitochondriaux et les changements épigénétiques.

Selon les calculs des scientifiques, même si les causes principales du vieillissement étaient éliminées à l'avenir, l'espérance de vie moyenne réelle de l'homme pourrait se situer autour de 146–194 ans . Selon eux, pour prolonger davantage la vie, il est avant tout nécessaire de développer des technologies pour restaurer le tissu nerveux et le cerveau.