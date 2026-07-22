Matthäus explique pourquoi Messi a disparu lors de la finale

L'ancien défenseur de l'équipe nationale d'Allemagne et du Bayern Munich, Lothar Matthäus, a donné son avis sur la finale de la Coupe du Monde 2026 et sur le fait que Lionel Messiait semblé beaucoup plus passif que d'habitude. Il a souligné que cette situation était moins liée à la condition physique de l'Argentin qu'à la tactique parfaitement mise en place par l'équipe d'Espagne.

Matthäus a déclaré que l'Espagne était apparue plus forte que son adversaire en finale et que l'Argentine n'avait pas réussi à produire un jeu digne d'un champion.

« Messi n'était que l'ombre de lui-même »

Dans ses commentaires pour le journal Bild, Lothar Matthäus a sévèrement évalué la performance de Messi lors du match décisif.

« Messi était l'ombre de lui-même en finale. Mais cela est certainement dû au jeu de l'équipe nationale d'Espagne », a-t-il déclaré.

Selon l'ancien joueur, les Espagnols ont privé le leader argentin des zones favorables pour recevoir le ballon. Messi n'a pas pu jouer son rôle de plaque tournante et n'a pratiquement pas eu l'occasion de créer des situations décisives devant le but.

Comment l'Espagne a-t-elle neutralisé Messi ?

Il est souligné qu'en finale, les joueurs espagnols n'ont pas utilisé un seul défenseur contre Messi, mais ont agi via un système collectif.

À chaque fois que le capitaine argentin recevait le ballon, plusieurs joueurs exerçaient une pression sur lui. En ne laissant aucun espace entre les lignes de milieu de terrain et de défense, les Espagnols ont limité la liberté de mouvement de Messi.

En conséquence, il :

n'a pas pu accélérer le jeu ;

n'a pas reçu de ballons libres près de la surface de réparation ;

n'a pas pu se distinguer par un but ou une passe décisive.

Selon l'analyse de Matthäus, c'est précisément grâce à ce plan que l'Espagne a neutralisé l'arme la plus dangereuse de l'Argentine.

Son match le moins efficace du Mondial

Jusqu'à la finale, Messi avait été le leader incontesté de l'équipe nationale d'Argentine lors de la Coupe du Monde 2026.

Selon les données, il avait marqué lors de chaque match jusqu'en demi-finale. Bien qu'il n'ait pas marqué contre l'Angleterre en demi-finale, il avait grandement contribué à la victoire de son équipe en délivrant deux passes décisives.

Ce n'est qu'en finale que Messi n'a pu réaliser aucune action décisive. Ce fut son match le plus passif de toute la compétition.

« L'Argentine ne méritait pas la victoire »

Matthäus a également fait l'éloge de la performance globale de l'Espagne. Selon lui, en finale, les Espagnols ont été supérieurs à leur adversaire en termes de possession de balle, de pressing et de discipline défensive.

L'ancien défenseur a souligné que l'Argentine n'avait pas joué à un niveau digne d'un titre lors du match décisif. À son avis, l'Espagne a remporté la victoire non pas grâce à un épisode fortuit, mais par sa supériorité tout au long de la rencontre.

La finale reste un souvenir amer pour Messi

L'Argentine a atteint la finale en pratiquant un football offensif et efficace tout au long du tournoi. Cependant, lors du match décisif, le joueur le plus important de l'équipe a été coupé du jeu.

Alors que Messi avait influencé les résultats lors des matchs précédents par ses buts et ses passes, l'Espagne ne lui a laissé aucune chance en finale. Selon Matthäus, c'est l'un des facteurs clés qui a décidé du sort du titre.