Bataille intense pour le transfert de Yan Diomande : le Real Madrid et le PSG misent 100 millions de livres

Yan Diomande, la star du RB Leipzig et de la sélection de Côte d'Ivoire, est devenu la cible principale des géants européens sur le marché des transferts. Suite à ses prestations étincelantes lors de la Coupe du monde 2026, l'ailier évalué à 100 millions de livres sterling a décidé de poursuivre sa carrière dans un autre club. Actuellement, des clubs tels que le Real Madrid, le PSG, Arsenal et Liverpool manifestent un vif intérêt pour s'attacher les services de ce joueur talentueux. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon les informations de The Athletic, le club espagnol du Real Madrid a déjà entamé des négociations directes avec le RB Leipzig. Le nouveau entraîneur des Merengues, José Mourinho, a inclus Diomande dans son plan de refonte totale de l'effectif. Auteur de 12 buts et 8 passes décisives en Bundesliga la saison dernière, l'attaquant est considéré comme le profil idéal pour renforcer la ligne offensive du « club merengue ».

Cependant, le joueur lui-même préférerait rejoindre le club qu'il soutient depuis son enfance. D'après TEAMtalk, la priorité absolue de Yan Diomande va au PSG. Dans ses interviews, le joueur n'a jamais caché que son père était également fan du club parisien et qu'il éprouvait une affection particulière pour cette équipe. Si le géant français ne parvient pas à trouver un accord avec le club allemand, le joueur sera prêt à étudier l'option madrilène.

Concurrence sur le marché des transferts et position des clubs

Les représentants de la Premier League ne restent pas en marge de cette course. Le club d'Arsenal a tourné toute son attention vers Diomande après l'échec du transfert de Morgan Rogers. De même, Liverpool suit de près ce dossier dans le but de rajeunir son secteur offensif. Les deux clubs ont exprimé leur disposition à dépenser une somme importante pour s'offrir le talentueux ailier.

Bien que le directeur sportif du RB Leipzig, Marcel Schäfer, ait souligné à plusieurs reprises son intention de conserver le joueur dans l'équipe, Diomande a ouvertement exprimé son désir de partir. Dans une interview accordée pendant la Coupe du monde, le joueur avait indiqué avoir confié toutes les négociations à son agent et qu'il était temps pour lui d'ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière.

Actuellement, le joueur est rentré de vacances et a rejoint l'entraînement du RB Leipzig. La direction du PSG prévoit d'envoyer une offre officielle avant que le Real Madrid ou les clubs anglais ne parviennent à « détourner » l'accord. De son côté, le club allemand reste inflexible sur sa position de ne pas céder son actif le plus précieux pour moins de 100 millions de livres.

Si ce transfert se concrétise, Yan Diomande deviendra l'un des joueurs les plus chers de l'histoire du football ivoirien. Ses qualités techniques, sa vitesse et son sens du but constitueront sans aucun doute un atout majeur pour n'importe quel top club européen. Les derniers jours du mercato révéleront qui sortira vainqueur de cette bataille.