Inzaghi appelle Bastoni en Arabie Saoudite : l'Inter va-t-il accepter ?

Le champion d'Italie, l'Inter, pourrait perdre l'un de ses défenseurs clés lors du mercato estival. Simone Inzaghi Alessandro Bastoni souhaite Arabie Saouditeretrouver pour travailler de nouveau ensemble, mais il y a un obstacle plus compliqué que l'argent dans ce dossier.

Pour l'instant, Al-Hilal n'a pas envoyé d'offre officielle. Néanmoins, l'intérêt marqué du club et le désir personnel d'Inzaghi commencent à inquiéter les supporters de l'Inter.

Inzaghi appelle son ancien protégé en Arabie

L'entraîneur d'Al-Hilal, Simone Inzaghi, prévoit de renforcer la défense de l'équipe avec un joueur qu'il connaît bien. Durant son passage à l'Inter, le technicien italien avait fait de Bastoni l'un des piliers essentiels de son système à trois défenseurs centraux.

Inzaghi dirige actuellement Al-Hilal et son contrat avec le club saoudien court jusqu'à la fin de la saison 2026/27.

Inzaghi connaît parfaitement les qualités de Bastoni : le défenseur ne se contente pas de stopper les offensives adverses, il est également capable de relancer proprement dès la première passe.

Ce sont précisément ces aspects qui font de lui bien plus qu'un simple transfert pour le club saoudien, mais un joueur prêt et parfaitement adapté au système d'Inzaghi.

Le principal obstacle qui bloque le transfert

Bien que l'intérêt d'Al-Hilal soit sérieux, les négociations n'ont pas encore atteint un stade concret. Avant de formuler une offre officielle pour Bastoni, le club saoudien doit se séparer de l'un de ses joueurs étrangers actuels. Dans le cas contraire, il sera impossible d'inscrire le défenseur italien pour la nouvelle saison.

Question principale Situation actuelle Intérêt d'Al-Hilal Sérieux Offre officielle Pas encore envoyée Position d'Inzaghi Souhaite le voir dans son équipe Limite des joueurs étrangers Un étranger doit partir d'abord Contrat de Bastoni Jusqu'en 2028

Par conséquent, les changements au sein de l'effectif d'Al-Hilal dans les prochains jours pourraient constituer le premier signal fort concernant le transfert de Bastoni.

Il ne sera pas facile de convaincre l'Inter

Bastoni n'est pas seulement un joueur clé pour l'Inter. Il est l'un des leaders de l'équipe, international italien et lié au club par un contrat courant jusqu'en 2028. Cela confère aux dirigeants milanais une position de force dans les négociations.

Selon les données officielles du club, le défenseur a remporté avec l'Inter trois titres de champion d'Italie, trois Coupes d'Italie et trois Supercoupes.

Vendre Bastoni représenterait un double risque pour l'Inter :

la perte d'un défenseur crucial de l'équipe championne ;

la difficulté de lui trouver un remplaçant gaucher du même niveau en défense centrale ;

les interrogations des supporters quant aux ambitions sportives du club ;

la nécessité de reconstruire le secteur défensif à l'approche de la nouvelle saison.

Par conséquent, Al-Hilal devra convaincre non seulement le joueur, mais aussi la direction de l'Inter avec une offre colossale.

L'avis divergent du clan Bastoni

L'élément le plus intrigant de ce feuilleton est que l'entourage du joueur a clairement exprimé son souhait de rester à Milan au début de l'été. Tullio Tinti, l'agent de Bastoni, a souligné que le défenseur est heureux à l'Inter et ne prévoit pas de quitter le club.

« Il est heureux à l'Inter et il va évidemment rester. »

Cependant, sur le marché des transferts, de telles déclarations ne constituent pas toujours une décision définitive. La situation pourrait basculer radicalement, surtout si le club saoudien propose un salaire mirobolant au joueur et une offre difficilement refusable à l'Inter.

Le Barça suit également la situation

Barcelone avait déjà manifesté de l'intérêt pour Bastoni par le passé. La direction de l'Inter avait confirmé l'existence de cet intérêt catalan, mais les discussions n'avaient pas abouti à l'époque à une phase concrète et officielle.

Désormais, l'irruption d'Al-Hilal pourrait bouleverser la donne. Si le club saoudien formule une offre officielle :

l'Inter sera contraint de fixer un prix pour Bastoni ; le joueur devra choisir entre rester en Europe ou retrouver Inzaghi ; Barcelone et d'autres prétendants pourraient accélérer leurs démarches.

Entre les mains de qui repose la décision finale ?

Dans la conjoncture actuelle, un départ de Bastoni de l'Inter n'est pas inéluctable. Au contraire, son contrat longue durée et la déclaration de son agent suggèrent de fortes chances de le voir rester à Milan.

Mais si Al-Hilal libère une place d'extracommunautaire et dépose une offre officielle colossale, l'Inter et le joueur se retrouveront face à un choix crucial. La clé de ce transfert résidera précisément dans cette offre : quand et sous quelle forme elle sera transmise.

Pensez-vous que Bastoni rejoindra Inzaghi en Arabie Saoudite ou qu'il doit rester à l'Inter ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez cette actualité mercato avec vos amis passionnés de football via Telegram.