Le mercato estival bat son plein dans le football européen. Le club espagnol du Real Madrid a entamé des négociations pour deux transferts majeurs en même temps afin de renforcer son effectif. Les Madrilènes ont pour objectif de compléter non seulement leur ligne défensive, mais aussi leur milieu de terrain avec les meilleurs joueurs du monde. C'est ce que rapporte Goal.com dans son rapport.

Selon les informations relayées par The Athletic, le Real Madrid a établi des contacts préliminaires pour signer le milieu de terrain de Manchester City et capitaine de l'équipe nationale d'Espagne, Rodri. Rodri est actuellement considéré comme l'un des footballeurs les plus forts du monde à son poste, et son transfert à Madrid pourrait devenir l'un des événements les plus sensationnels du marché des transferts.

Cependant, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a fourni des informations légèrement préoccupantes sur l'état du joueur lors d'une conférence de presse. Selon lui, Rodri a subi une intervention chirurgicale au dos et la date de son retour sur le terrain reste pour l'instant inconnue. Malgré cela, la direction du Real Madrid n'a pas renoncé à son intention d'ajouter la star espagnole à son effectif.

Actualités de la défense et de l'attaque

Une autre cible des Madrilènes, selon le journal Bild, est la star de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et du club du RB Leipzig, Yan Diomande. Le Real Madrid a déjà entamé des négociations avec les représentants du joueur et le club allemand. Il convient de noter que la lutte pour cet ailier talentueux est très sérieuse.

Bien que Liverpool ait offert plus de 100 millions d'euros pour Diomande, ils ont essuyé un refus. De plus, le Paris Saint-Germain et Arsenal ont également rejoint la course pour le joueur. Les performances éclatantes de Diomande lors de la Coupe du Monde ont considérablement augmenté sa valeur et l'intérêt qu'il suscite.

Parallèlement, le club d'Arsenal a jeté son dévolu sur le membre de Manchester City, Julián Álvarez, dans le but de renforcer sa ligne d'attaque. Les Londoniens tentent de réduire le coût de l'accord en proposant d'échanger l'un de leurs propres joueurs pour réaliser ce transfert.

Des développements intéressants sont également observés en Serie A italienne. Romelu Lukaku a fait savoir qu'il n'était pas satisfait d'un rôle secondaire au sein de Naples. L'agent du joueur, Federico Pastorello, a souligné dans une interview accordée à Sky que son client était l'un des meilleurs attaquants du monde et qu'il ne voulait pas rester dans l'ombre de jeunes joueurs comme Rasmus Højlund.