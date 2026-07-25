Arsenal active un scénario caché pour Julián Álvarez

L'un des plus grands feuilletons du mercato estival en Europe Julián Álvarez se dessine autour de . Alors que le FC Barcelone considère l'attaquant argentin comme une pièce maîtresse de son projet, Arsenal observe l'évolution de la situation sans se presser.

Le club londonien pourrait passer à l'action lors de la prochaine phase du marché des transferts, en attendant l'échec des négociations catalanes. Cependant, la réussite de ce plan ne dépend pas seulement de l'argent, mais aussi de la décision d'Álvarez et de la position de la direction de l'Atlético.

Quel est le principal obstacle pour le FC Barcelone ?

Le FC Barcelone ne cache pas son désir de s'attacher les services d'Álvarez. Selon les rapports, le joueur lui-même privilégie un transfert au club catalan par rapport aux autres options. Mais l'Atlético ne veut pas renforcer un rival direct en Liga.

Le directeur général du club madrilène, Miguel Ángel Gil Marín, a clairement indiqué qu'il n'y avait aucun plan pour vendre l'attaquant. Il a souligné que le club avait rejeté une offre de 100 millions d'euros et qu'il ne changerait pas de position même si la somme atteignait 150 ou 200 millions d'euros.

« Nous n'avons pas accepté 100 millions, nous n'accepterons ni 150 ni 200 millions. »

Le contrat d'Álvarez avec l'Atlético court jusqu'en 2030. Par conséquent, le club n'est pas contraint financièrement ou contractuellement de vendre le joueur.

Arsenal attend patiemment la bonne opportunité

Arsenal n'a pas abandonné la course aux transferts. Selon Sky Sports, des discussions préliminaires ont eu lieu au niveau des propriétaires des clubs et les canaux de communication restent ouverts entre les parties.

Certaines sources indiquent que l'Atlético serait plus enclin à négocier avec un club anglais qu'à vendre Álvarez à un rival en Espagne. Il a également été rapporté que le directeur sportif d'Arsenal, Andrea Berta, continue de maintenir le contact avec les représentants de l'attaquant.

Les Gunnersont le plan potentiel suivant :

attendre la fin de l'échéance fixée par le FC Barcelone ;

si les Catalans se retirent des négociations, proposer un nouveau projet à Álvarez ;

soumettre rapidement une offre officielle qui satisfasse l'Atlético ;

conclure l'accord en août avant que d'autres prétendants n'entrent en action.

La direction du FC Barcelone a indiqué que l'offre pour Álvarez ne serait pas valable indéfiniment. Selon les informations, les Catalans souhaitent clarifier la situation d'ici la fin juillet. Cela pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour Arsenal en août.

Pourquoi Álvarez est-il si important pour Arsenal ?

Álvarez n'est pas un avant-centre ordinaire. La description officielle de l'Atlético le qualifie de joueur polyvalent, rapide, doté d'une excellente technique, capable de combiner efficacement avec ses coéquipiers et d'évoluer au poste de milieu offensif.

Il peut jouer seul en pointe de l'attaque, évoluer juste derrière l'avant-centre ou repiquer de l'aile vers l'axe. Selon le site officiel de la Premier League, l'Argentin a marqué 49 buts en 106 apparitions pour l'Atlético.

Un tel joueur permet à Mikel Arteta de modifier plusieurs schémas tactiques en cours de match. Surtout, Álvarez connaît bien l'environnement du football anglais, ce qui pourrait faciliter son processus d'adaptation par rapport à d'autres joueurs étrangers.

Le PSG guette également une ouverture

Arsenal n'est pas le seul concurrent du FC Barcelone. Le PSG serait également en contact régulier avec l'entourage d'Álvarez. Si les Catalans ne parviennent pas à finaliser le transfert, le club parisien pourrait entrer dans la danse avec une offre financière importante.

Actuellement, il existe trois scénarios principaux pour ce transfert :

L'Atlético rejette toutes les offres et conserve Álvarez dans l'équipe. Le joueur exprime plus fermement son désir de rejoindre le FC Barcelone et fait pression sur le club. Une fois que le FC Barcelone se retire des négociations, Arsenal ou le PSG soumet une offre satisfaisant le club madrilène.

Le premier scénario correspond pour l'instant à la position officielle de l'Atlético. Cependant, lors des dernières semaines du mercato, la situation peut basculer en quelques heures.

Qui aura le dernier mot ?

Le plan d'Arsenal est logique : attendre l'arrêt des négociations du rival sans se lancer dans une enchère ouverte avec le FC Barcelone. Cependant, le principal problème pour les Londoniens est qu'Álvarez privilégie pour l'instant l'option catalane.

Par conséquent, l'avenir du transfert ne dépend pas uniquement de l'Atlético. La prochaine déclaration du joueur, la date limite de l'offre barcelonaise et le mouvement officiel d'Arsenal joueront un rôle décisif dans ce jeu complexe.

Selon vous, Julián Álvarez quel est le meilleur choix : le FC Barcelone, Arsenal ou rester à l'Atlético ?