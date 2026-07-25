Elon Musk explique pourquoi SpaceX utilise de l'acier pour le corps de Starship

Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, connu pour ses ambitions de conquête spatiale, a expliqué pourquoi l'entreprise a abandonné la fibre de carbone au profit de l'acier inoxydable pour la construction du vaisseau Starship. Cette décision a servi non seulement de solution économique, mais aussi d'une décision d'ingénierie cruciale garantissant la durabilité du vaisseau dans des conditions extrêmes, rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Musk, les matériaux composites en carbone modernes restent extrêmement coûteux. Actuellement, un kilogramme coûte environ 130 dollars et le volume de production est limité. Selon ixbt.com, travailler avec de tels matériaux pose de grandes difficultés pour la production en série d'un vaisseau spatial.

Facteurs d'ingénierie et de durabilité

Un autre inconvénient de la fibre de carbone est sa complexité lors de l'utilisation de composants de carburant cryogénique, notamment l'oxygène liquide. Il a également été constaté que ce matériau ne peut pas résister aux températures extrêmement élevées générées lors de la rentrée du vaisseau dans l'atmosphère, avec un risque de désintégration de la structure.

L'acier inoxydable, en revanche, conserve sa résistance même à des températures extrêmement basses. Il est beaucoup moins cher à produire, facile à usiner et supporte bien les charges thermiques lors de la rentrée atmosphérique. Ce sont précisément ces propriétés qui ont permis à SpaceX d'accélérer la construction des prototypes de Starship et de passer plus tôt aux phases de test.

Elon Musk a salué la couche de protection thermique de la dernière version du vaisseau Starship, soulignant qu'il a actuellement "fière allure". Rappelons que lors du vol d'essai Flight 13, Starship a atterri avec succès dans l'océan Indien et a conservé pour la première fois son intégrité complète lors du retour.

Parallèlement, l'ingénieur de SpaceX Michael Nicholls a partagé des nouvelles concernant d'autres projets de l'entreprise. Selon lui, une étape importante de l'inspection de l'ensemble des 20 satellites de la constellation Starlink V3 s'est achevée avec succès. Cela témoigne du développement rapide des projets dans les domaines de Starlink et de l'AI.