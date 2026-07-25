La puissance financière sans précédent des clubs de Premier League sur le marché des transferts constitue une menace sérieuse pour les autres championnats européens. Ces dernières années, les transferts réalisés par les clubs anglais ont non seulement battu des records, mais ont également provoqué une hausse artificielle des prix sur le marché international. Selon l'analyse de Goal.com, cette situation pourrait détruire la notion de concurrence loyale dans le monde du football. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Parmi les transferts récents, le passage de Morgan Rogers d'Aston Villa à Chelsea pour 137 millions d'euros a attiré l'attention des spécialistes. Parallèlement, Alejandro Garnacho a rejoint le club de Birmingham. Bien qu'il n'ait même pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea continue de dépenser plus d'1 milliard d'euros en transferts. Des dépenses aussi « pharaoniques » soulèvent de nombreuses questions quant à leur conformité avec les règles du fair-play financier.

L'hégémonie économique de la Premier League

Il n'y a pas que les clubs londoniens, d'autres équipes réalisent également des opérations avec des sommes colossales. Par exemple, Tottenham a dépensé plus de 200 millions d'euros au total pour Sandro Tonali et Mateus Fernandes. De son côté, Manchester City a recruté Elliot Andersson de Nottingham Forest pour 135 millions d'euros. De telles sommes s'avèrent extrêmement onéreuses même pour les autres géants européens tels que le Real Madrid , Barcelone ou le Bayern Munich.

Les clubs de Serie A italienne ou de Bundesliga allemande sont actuellement contraints de maintenir leur stabilité financière et d'équilibrer leurs comptes. Si dans les années 1990 le championnat italien était le plus riche du monde, la situation a aujourd'hui radicalement changé. En achetant des joueurs à des prix extrêmement élevés sur son marché intérieur, la Premier League se transforme en un « club fermé et exclusif », ce qui réduit à son tour la compétitivité des équipes d'autres pays.

L'Arabie saoudite et le nouveau joueur du marché des transferts

L'un des facteurs qui complique encore la situation est l'entrée des clubs saoudiens sur le marché des transferts. Ayant établi des liens étroits avec le football anglais, les clubs de ce pays arrachent aux équipes européennes les joueurs qu'elles convoitaient, à coups de gros salaires et d'indemnités de transfert élevées. Crysencio Summerville, avec qui l'AS Roma était presque parvenue à un accord, en est un parfait exemple.

Alors que le club italien offrait 50 millions d'euros pour le joueur, Al-Hilal, entraîné par Simone Inzaghi, a emporté le transfert en proposant 80 millions d'euros et un salaire net de 15 millions d'euros par an pour le joueur lui-même. Des stars telles que Darwin Núñez choisissent également les pétrodollars saoudiens plutôt que les autres grands clubs européens.

En somme, le rythme de croissance financière de la Premier League est devenu insoutenable pour ses rivaux européens. Bien qu'aucune infraction officielle n'ait été prouvée dans ces processus, le « dopage » du marché contraint de nombreux clubs à modifier leur stratégie et à se limiter à des objectifs plus modestes. Cela changera certainement à l'avenir l'équilibre des forces dans le monde du football.