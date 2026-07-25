Le procureur général de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, a été relevé de ses fonctions à la suite d'accusations d'agression sexuelle. L'information a été communiquée par l'Organisation des Nations Unies.

Le 24 juillet, lors d'une réunion d'urgence de l'ONU à New York au siège, les pays membres de la CPI, s'appuyant sur les conclusions d'une enquête disciplinaire, ont pris la décision de destituer le procureur Karim Khan.

Karim Khan avait été élu à ce poste prestigieux en 2021 pour un mandat de neuf ans. La question de sa destitution a été réglée par un vote à bulletins couverts entre 125 États membres, la majorité soutenant cette décision.

Le président de l'Assemblée a souligné que 82 États membres ont confirmé de graves violations et un manque de responsabilité dans l'exercice de ses fonctions de la part du procureur Karim Khan, raison pour laquelle il a été décidé de le démettre de ses fonctions.