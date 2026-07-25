Des informations selon lesquelles la légende vivante du football mondial, Lionel Messi, aurait pu défendre les couleurs non seulement de l'Argentine, mais aussi d'un autre géant du football mondial, attirent l'attention du public. De récentes recherches historiques montrent que le multiple vainqueur du Ballon d'Or a des racines brésiliennes du côté de sa mère et aurait théoriquement pu évoluer avec les "Pentacampeons". C'est ce que rapporte Goal.com qui rapporte.

À la suite de recherches menées pendant trois ans par l'historien italien Fiorenzo Santini, l'arbre généalogique de Messi du côté maternel a été examiné. D'après le média Globo, qui s'appuie sur les informations de Yahoo Sports, l'arrière-grand-père maternel du joueur est né au début du XXe siècle à Ribeirão Preto, dans l'État de São Paulo, au Brésil. Ce fait aurait pu donner à Messi une base légale pour obtenir la nationalité brésilienne et jouer pour l'équipe nationale de ce pays.

Des liens de parenté inattendus

Selon l'étude, les ancêtres de Messi ont émigré du Brésil vers la ville argentine de Rosario vers 1905. Santini a découvert que le nom de famille d'origine de la famille était Coccettini, mais qu'après s'être installée en Argentine, il s'est transformé en Cuccittini. C'est précisément ce processus de migration qui a lié le destin de Lionel à l'Argentine, sinon il est tout à fait possible que nous l'ayons vu porter le maillot auriverde.

Outre le Brésil, Lionel Messi a également eu l'opportunité de choisir les sélections italienne et espagnole au cours de sa carrière. Le lien avec l'Italie s'explique par les origines de parents éloignés, tandis que l'option espagnole était beaucoup plus sérieuse. Comme Messi a grandi dans l'académie du FC Barcelone dès l'âge de 13 ans, la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a fait de grands efforts pour l'attirer de son côté.

La proposition rejetée de l'Espagne

L'ancien sélectionneur de l'équipe d'Espagne, Vicente del Bosque, a souligné à plusieurs reprises que la fédération avait tout mis en œuvre pour intégrer Messi dans l'effectif de la "Roja". "La fédération a tout fait pour que Messi joue pour l'Espagne, mais Lionel a refusé parce qu'il aimait sa patrie. Sa venue aurait été le plus beau des cadeaux pour nous, car Messi est unique et irremplaçable", se rappelle l'entraîneur.

Ces faits intéressants sont revenus sur le devant de la scène après la finale de la Coupe du monde 2026. Lors du match décisif disputé au MetLife Stadium, l'Argentine s'est inclinée 1-0 face à l'Espagne et n'a pas pu défendre son titre de championne. Néanmoins, Messi, à 39 ans, a prouvé une fois de plus son niveau phénoménal en réalisant 8 buts et 4 passes décisives tout au long du tournoi.

Actuellement, Lionel Messi et les membres de l'équipe nationale argentine profitent d'un court congé. Le retour de l'équipe sur les terrains est attendu lors des trêves internationales de septembre et octobre, bien que les futurs adversaires et le calendrier des matchs ne soient pas encore officiellement confirmés. Le choix de Messi reste quant à lui reconnu comme l'une des décisions les plus judicieuses de l'histoire du football.