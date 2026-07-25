Le participant à la Coupe du monde 2026 Cristian Volpato contrôlé positif à la drogue

Le milieu de terrain australien Cristian Volpato a été contrôlé positif à la cocaïne après avoir été arrêté à deux reprises pour excès de vitesse dans les rues de Sydney, rapporte "AU News".

Le footballeur de 22 ans a d'abord été interpellé dans la nuit du 23 juillet sur le pont Anzac. Il circulait à une vitesse de 86 à 94 km/h dans une zone limitée à 60 km/h. Le test d'alcoolémie réalisé à ce moment-là s'est révélé négatif.

Cependant, à peine deux heures plus tard, Volpato a de nouveau été arrêté au même endroit pour avoir roulé à 109 km/h. Ce second contrôle a révélé la présence de cocaïne dans son sang.

Les forces de l'ordre de Nouvelle-Galles du Sud ont indiqué que le joueur avait écoper d'une amende pour excès de vitesse et que son permis de conduire international avait été suspendu pour une durée de six mois. Des analyses complémentaires sont en cours et l'enquête se poursuit.

Selon les règles de l'Agence mondiale antidopage (AMA), la cocaïne est considérée comme une substance interdite uniquement pendant les périodes de compétition. Par conséquent, le footballeur ne devrait pas écoper d'une suspension sportive.