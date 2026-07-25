Marcus Rashford restera-t-il à Manchester United : Un rebondissement inattendu

De nouvelles informations surprenantes sont apparues concernant l'avenir de l'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, au sein du club. Alors que son départ semblait presque acquis ces derniers temps, le footballeur a reçu une offre pour participer à un documentaire produit par la société Amazon. Cette situation remet à l'ordre du jour la possibilité que l'attaquant anglais reste à Old Trafford. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon le journal The Mirror, Amazon prévoit de confier un rôle important à Rashford dans un film sur les coulisses du club couvrant la saison 2026-27. Après que Barcelone a renoncé à lever l'option d'achat définitif de son transfert à l'issue de sa période de prêt, le joueur a été contraint de retourner à Manchester. Au départ, le club voulait le vendre, mais aucun acheteur capable de couvrir son salaire élevé et son indemnité de transfert n'a été trouvé pour le moment.

Crise sur le terrain et nouvelles opportunités

Rashford n'a pas disputé de match officiel avec Manchester United depuis décembre 2024. Ses relations avec la direction et le staff technique s'étaient considérablement refroidies. Néanmoins, le fait que le club ne l'écarte pas de ses nouveaux projets est interprété comme une tentative de rétablir les liens du joueur avec l'équipe. Si son départ avait été certain, le club ne l'aurait pas impliqué dans un projet médiatique de si grande envergure.

D'après The Guardian, l'entraîneur principal de l'équipe, Michael Carrick, envisage d'intégrer le joueur dans le processus de préparation d'avant-saison. Si aucune offre adéquate n'arrive avant la clôture du mercato estival, Rashford aura à nouveau l'occasion de se battre pour une place dans le onze titulaire. Cela pourrait être la dernière chance pour le joueur de relancer sa carrière.

La décision de Michael Carrick et les perspectives d'avenir

Tous les regards sont actuellement tournés vers Michael Carrick. La question reste ouverte de savoir si l'entraîneur parviendra à réintégrer Rashford dans l'équipe ou si sa participation au documentaire relève simplement d'une stratégie marketing d'Amazon. Selon les experts, si le joueur retrouve sa motivation et accepte le rôle qui lui est confié, cela pourrait s'avérer bénéfique pour les deux parties.

La relation entre Manchester United et Marcus Rashford est actuellement à la croisée des chemins. Bien que le club ait cherché à résoudre ses problèmes financiers en le vendant, le talent de l'attaquant et sa place dans l'histoire de l'équipe incitent à ne pas le laisser partir facilement. La décision finale dépendra de la performance du joueur lors des stages d'avant-saison et de sa condition physique.