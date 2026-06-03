Un jeune homme condamné pour tentative d'enlèvement d'une fille de 17 ans dans un Damas

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Un jeune homme condamné pour tentative d'enlèvement d'une fille de 17 ans dans un Damas

Un jeune homme du district d'Olot, dans la région de Boukhara, a été condamné pour avoir tenté d'enlever une fille mineure dans le but de la forcer au mariage.

Selon les documents judiciaires, un jeune homme identifié comme N. a fait la connaissance de R., née en 2007, via Telegram en février 2025 et avait maintenu un contact régulier avec elle.

Le 12 février de cette année, lors d'une rencontre dans un quartier du district d'Olot, N. a proposé de s'enfuir ensemble. Après le refus de R., il a tenté de la forcer à monter dans un véhicule Damas pour l'emmener.

La fille a résisté en calant sa jambe contre la portière de la voiture. Des passants sont intervenus à ce moment-là, et la fille a été sauvée.

Selon le rapport d'expertise médico-légale, la victime a subi des blessures légères à l'épaule, à l'avant-bras, à la cuisse et au bas de la jambe.

Au tribunal, N. a plaidé coupable et a exprimé des remords pour ses actes. La victime a déclaré qu'elle ne lui pardonnerait pas et refusait toute réconciliation.

Par verdict du tribunal, N. a été reconnu coupable d'un crime prévu à l'article 136 du Code pénal et a été condamné à une restriction de liberté pour une durée de deux ans.

De plus, des restrictions lui ont été imposées, notamment l'interdiction d'utiliser Internet, de participer à des événements publics, de consommer de l'alcool et de quitter le territoire de la région de Boukhara.

Région de BoukharaDistrict d'OlotTelegramDamas
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Charos
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