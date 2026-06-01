Nouvelles restrictions pour les joueurs lors des blessures des gardiens à la Coupe du Monde 2026

Le football mondial est à l'aube de grands changements et de nouvelles règles ! À l'approche de la Coupe du Monde 2026, attendue avec impatience par les fans du ballon rond, la FIFA introduit des innovations sérieuses et inattendues dans le système d'arbitrage. La légende de l'arbitrage, Pierluigi Collina, actuellement à la tête de la Commission des arbitres de la FIFA, a dévoilé les nouvelles règles qui entreront en vigueur lors du prochain Mondial.

Désormais, les pertes de temps délibérées ou les « temps-morts » secrets pendant les matchs seront totalement bannis ! Restez avec nous, nous vous présenterons en détail les nouvelles restrictions imposées aux joueurs, l'interdiction de consulter les entraîneurs et les pouvoirs étendus du système VAR !

L'ère des « temps-morts » sur le terrain est terminée !

Pierluigi Collina, chef de la Commission des arbitres de la FIFA, a souligné que selon la nouvelle réglementation, il est strictement interdit aux joueurs de courir vers le banc de touche pour consulter les entraîneurs pendant que le gardien reçoit des soins médicaux.

L'arbitre légendaire a expliqué les raisons réelles de cette restriction comme suit :

L'avis de Pierluigi Collina : «Nous avons organisé un séminaire spécial avec les entraîneurs des 48 équipes nationales participant au Mondial et nous les avons avertis de l'approche proactive des arbitres pour la nouvelle saison. Certes, un gardien peut se blesser, mais cela ne donne pas aux autres joueurs le droit de quitter le terrain pour élaborer des plans spécifiques avec leurs entraîneurs. Il est très étrange de voir seulement l'arbitre, le médecin et le gardien rester sur le terrain pendant que les autres courent vers la ligne de touche. C'est totalement incorrect et cela ne sera pas toléré».

De nouveaux pouvoirs redoutables accordés au système VAR

En outre, les pouvoirs du système d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) seront considérablement étendus lors de la prochaine compétition. Le système surveillera désormais attentivement non seulement le jeu en direct, mais aussi les fautes cachées commises avant que le ballon ne soit remis en jeu.

Le principe de fonctionnement du système VAR mis à jour est expliqué dans le tableau ci-dessous avec un exemple simple :

Situation Comment c'était avant ? Comment ce sera à partir de la Coupe du Monde 2026 ? Faute dans la surface de réparation avant un corner Les arbitres ignoraient ou ne prenaient pas en compte cette situation car le ballon n'était pas en jeu. Le VAR intervient. L'épisode est examiné en détail et, si une faute est confirmée, le corner peut être annulé ou la situation peut être entièrement rejouée.

Ces changements révolutionnaires serviront à garantir que les matchs de football soient plus justes, plus intenses et plus attrayants. Ces règles mettront sans aucun doute en échec certains plans « rusés » préalablement établis par les entraîneurs.

Alors, chers fans de football, pensez-vous que ces nouvelles règles introduites sous la direction de Collina augmenteront encore l'attrait du football ?

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