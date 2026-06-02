La Juventus, Milan et la Roma rejoignent la course pour Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho pourrait quitter Chelsea seulement un an après son transfert sensationnel en provenance de Manchester United. L'Argentin n'a pas réussi à afficher le niveau attendu à Londres, ce qui a poussé la direction des "Blues" à envisager de le mettre sur la liste des transferts. L'ailier né à Madrid a eu du mal à s'adapter à la vie à Stamford Bridge, et le club étudie une stratégie de sortie rapide. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon les rapports, Chelsea cherche des acheteurs pour Alejandro Garnacho après une campagne qui n'a pas été à la hauteur de son prix élevé. Le joueur a été recruté l'été dernier pour environ 47 millions d'euros, mais l'investissement n'a pas porté ses fruits. L'ailier n'a marqué que huit buts toutes compétitions confondues, dont un seul en Premier League et un en Ligue des champions.

Malgré ses difficultés en Angleterre, la réputation de Garnacho en Italie reste élevée. Naples s'intéresse depuis longtemps au jeune talent. Antonio Conte le voyait comme un successeur digne de Khvicha Kvaratskhelia. Désormais, la situation a changé et un transfert au Stadio Diego Armando Maradona semble plus réaliste.

Naples n'est pas seul dans cette course. Selon ASRomaLive, d'autres géants italiens — la Juventus, Milan et la Roma — ont également pris des renseignements sur l'ailier. Les trois clubs ont l'intention de renforcer leurs ailes et sont désireux de relancer un joueur autrefois considéré comme l'un des plus grands talents du football mondial.

Tout accord dépendra du prix fixé par Chelsea. Si le club londonien souhaite récupérer les 47 millions d'euros payés il y a un an, la transaction sera difficile pour les clubs italiens. Les représentants de la Serie A sont prudents quant à l'idée de dépenser de grosses sommes pour un joueur sortant d'une saison décevante.