Le Real Madrid rencontre des difficultés pour nommer Mourinho comme entraîneur principal

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Le Real Madrid rencontre des difficultés pour nommer Mourinho comme entraîneur principal

Des développements inattendus et passionnants continuent sur le marché des transferts du football européen. Le Real Madrid tentait de faire revenir son ancien entraîneur, le célèbre et expérimenté José Mourinho, à la tête de l'équipe. Cependant, selon les dernières informations diffusées par la prestigieuse The Athletic publication, le « club royal » a rencontré un sérieux obstacle financier pour réaliser ce transfert.

Le problème est que, selon les accords initiaux, le contrat du technicien portugais avec son club actuel, Benfica, prévoyait une clause libératoire de 6 millions d'euros. Les Madrilènes voulaient faire revenir le « Roi des controverses » pour ce montant précis.

Cependant, de manière inattendue, la direction du Real Madrid a commis une grave erreur. La clause préférentielle du contrat n'était valable que pendant 10 jours ouvrables après la fin de la saison, et les Madrilènes ont manqué ce court délai. Désormais, les « Merengues » devront payer 9 millions d'euros de plus, soit un total de 15 millions d'euros d'indemnité de transfert pour faire venir José depuis Lisbonne.

Situation interne et élections : Actuellement, au sein du club madrilène, non seulement la question de l'entraîneur est en suspens, mais de grands changements sont également attendus dans le système de direction. Pour rappel, le 7 juin , les élections officielles pour la présidence du Real Madrid auront lieu. Deux candidats solides s'affronteront pour ce poste à responsabilité : l'ambitieux entrepreneur Enrique Riquelme et l'actuel dirigeant légendaire du club, Florentino Pérez. Il est très intéressant pour tous les fans de voir comment ce problème financier autour du transfert de l'entraîneur affectera les plans des candidats avant les élections à venir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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