Le Real Madrid entame des négociations avec l'Inter pour le transfert de Denzel Dumfries

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Le Real Madrid entame des négociations avec l'Inter pour le transfert de Denzel Dumfries

Le Real Madrid a intensifié son intérêt pour le latéral de l'Inter, Denzel Dumfries, afin de renforcer sa ligne défensive. La clause libératoire de 25 millions d'euros incluse dans le contrat de l'international néerlandais en fait une cible prioritaire pour le géant espagnol. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Malgré l'approche des élections présidentielles au Santiago Bernabéu, le club poursuit ses plans de renouvellement de l'effectif. Après le départ de Dani Carvajal, le poste d'arrière droit est devenu une priorité pour le Real Madrid. Bien que Trent Alexander-Arnold occupe actuellement ce poste, la direction du club souhaite accroître la concurrence.

Selon le célèbre insider Gianluca Di Marzio, le Real Madrid a déjà établi des contacts préliminaires pour explorer les possibilités de transfert du joueur. Bien que Dumfries, âgé de 30 ans, soit performant avec l'Inter, les champions d'Italie sont prêts à le vendre en cas d'offre avantageuse.

La direction de l'Inter ne reste pas inactive et a déjà commencé à chercher un remplaçant à Dumfries. Les Milanais considèrent le défenseur de l'Atalanta, Palestra, comme le candidat principal. Les performances du jeune talent après son prêt à Cagliari ont laissé une forte impression aux recruteurs de l'Inter.

La clause libératoire de 25 millions d'euros de Dumfries est considérée comme une option très avantageuse pour le Real Madrid. Cette situation permet au club d'éviter de longues négociations avec l'Inter. De plus, le défenseur néerlandais est évalué comme une option moins coûteuse et plus expérimentée que des alternatives comme Pedro Porro et Ivan Fresneda.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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