Thomas Tuchel et Harry Kane : L'objectif de l'Angleterre est la Coupe du Monde

L'équipe nationale d'Angleterre, dirigée par Thomas Tuchel, est arrivée en Floride pour se préparer à la prochaine Coupe du Monde. Le capitaine Harry Kane soutient pleinement les idées de l'entraîneur, soulignant que l'objectif principal des "Three Lions" est enfin de remporter le trophée. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'effectif de 26 joueurs sélectionné par Tuchel a commencé l'entraînement d'acclimatation à West Palm Beach. L'Angleterre jouera son premier match contre la Croatie le 17 juin. Des stars telles que Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke et Eberechi Eze, qui ont participé à la finale de la Ligue des Champions à Budapest samedi, ont bénéficié de repos supplémentaire.

L'attaquant Marcus Rashford, actuellement prêté au FC Barcelone, a déjà rejoint ses coéquipiers à Miami. Après les défaites lors des deux dernières finales de l'Euro, Harry Kane est convaincu que cette fois, la solidarité d'équipe mènera à la victoire. Selon lui, il est temps de mettre de côté les rivalités de clubs et de s'unir pour un objectif commun.

Le documentaire "Building The Dream" montre la première rencontre de Thomas Tuchel avec les joueurs. Le technicien allemand y a clairement exprimé son objectif : "Tout le monde sait pourquoi nous sommes ici. Nous voulons être champions du monde et ajouter une deuxième étoile sur notre maillot. Il est important que nous en parlions ouvertement."

Tuchel a souligné que le talent seul ne suffit pas pour gagner et que l'esprit d'équipe et le sentiment de "fraternité" sont décisifs dans les tournois internationaux. Selon lui, la différence entre les quarts de finale et la finale ne réside pas dans la tactique, mais dans la volonté des joueurs de tout donner les uns pour les autres sur le terrain.