Mason Greenwood pourrait faire un retour surprise dans la plus prestigieuse compétition de clubs européenne. Les deux candidats à la présidence du club turc de Fenerbahçe ont fait du transfert de l'ancien attaquant de Manchester United leur objectif principal. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le joueur de 24 ans évolue actuellement au club français de Marseille, mais la probabilité d'un transfert en Turquie cet été est jugée élevée. Selon la BBC, le président actuel de Fenerbahçe, Hakan Safi, et l'ancien dirigeant Aziz Yıldırım promettent le transfert de Greenwood pour remporter les élections qui auront lieu dimanche.

Mason Greenwood a marqué 16 buts en Ligue 1 la saison dernière, terminant deuxième au classement des buteurs. Néanmoins, le directeur sportif de Marseille, Gregory Lorenzi, a confirmé que le club était prêt à étudier les offres pour le joueur. Si ce transfert se réalise, Manchester United recevra une part importante de la vente grâce à une clause spéciale dans le contrat.

Fenerbahçe a terminé deuxième de la Süper Lig turque la saison dernière, se qualifiant pour les tours préliminaires de la Ligue des champions. Marseille, de son côté, a terminé cinquième et participera à la Ligue Europa la saison prochaine. Par conséquent, l'option du club d'Istanbul est une excellente opportunité pour Greenwood de poursuivre sa carrière à un haut niveau.