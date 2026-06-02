Mason Greenwood pourrait jouer la Ligue des champions la saison prochaine

·45·Sport
Mason Greenwood pourrait jouer la Ligue des champions la saison prochaine

Mason Greenwood pourrait faire un retour surprise dans la plus prestigieuse compétition de clubs européenne. Les deux candidats à la présidence du club turc de Fenerbahçe ont fait du transfert de l'ancien attaquant de Manchester United leur objectif principal. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le joueur de 24 ans évolue actuellement au club français de Marseille, mais la probabilité d'un transfert en Turquie cet été est jugée élevée. Selon la BBC, le président actuel de Fenerbahçe, Hakan Safi, et l'ancien dirigeant Aziz Yıldırım promettent le transfert de Greenwood pour remporter les élections qui auront lieu dimanche.

Mason Greenwood a marqué 16 buts en Ligue 1 la saison dernière, terminant deuxième au classement des buteurs. Néanmoins, le directeur sportif de Marseille, Gregory Lorenzi, a confirmé que le club était prêt à étudier les offres pour le joueur. Si ce transfert se réalise, Manchester United recevra une part importante de la vente grâce à une clause spéciale dans le contrat.

Fenerbahçe a terminé deuxième de la Süper Lig turque la saison dernière, se qualifiant pour les tours préliminaires de la Ligue des champions. Marseille, de son côté, a terminé cinquième et participera à la Ligue Europa la saison prochaine. Par conséquent, l'option du club d'Istanbul est une excellente opportunité pour Greenwood de poursuivre sa carrière à un haut niveau.

Mason GreenwoodFenerbahçeLigue des ChampionsTransfertFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La valeur d'Abdukodir Khusanov à Manchester City passe à 50 millions d'eurosAujourd'hui, 11:26Chelsea fixe le prix de Marc Cucurella : Le Real Madrid et le Barça dans la courseAujourd'hui, 10:39Xavi Simons évoque le transfert de Savinho à Tottenham sur les réseaux sociauxAujourd'hui, 10:18Jude Bellingham rejoindra-t-il Liverpool ? Robbie Fowler s'exprime sur le transfertAujourd'hui, 10:13Gianni Infantino et Florentino Pérez se rencontrent lors de la finale de la Ligue des champions à BudapestAujourd'hui, 10:12
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

La note de Husanov révélée après le match Everton - Manchester City
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé