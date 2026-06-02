Chelsea face à un coup dur inattendu : Marc Cucurella veut quitter le club

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Chelsea face à un coup dur inattendu : Marc Cucurella veut quitter le club

Chelsea pourrait faire face à un problème sérieux sur le marché des transferts. Selon les derniers rapports, Marc Cucurella est prêt à quitter Stamford Bridge. La réputation du défenseur de l'équipe nationale d'Espagne a considérablement augmenté après ses performances en club et son brillant parcours lors de l'Euro 2024. C'est ce que rapporte Goal.com .

Barcelone et le Real Madrid surveillent de près la situation du joueur. Malgré des débuts difficiles dans l'ouest de Londres, Cucurella est devenu récemment l'un des joueurs les plus constants de l'effectif de Chelsea. Selon The Athletic, le défenseur ne serait pas contre un départ cet été.

Barcelone envisage de faire revenir son ancien joueur formé à La Masia. Les Catalans le considèrent comme un candidat valable pour concurrencer Alejandro Balde. Le Real Madrid, quant à lui, s'intéresse à la polyvalence et à l'intensité de Cucurella comme option alternative pour renforcer sa ligne défensive.

Le joueur, qui avait essuyé des critiques après son transfert en provenance de Brighton, avait fini par gagner le cœur des supporters grâce à son travail acharné. Ses compétences techniques et sa capacité à jouer avec le ballon devaient s'intégrer parfaitement dans le système du nouvel entraîneur Xabi Alonso.

Pour l'instant, la direction de Chelsea considère le défenseur comme un élément important de l'équipe, mais les offres des géants espagnols pourraient changer radicalement la situation.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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