Liverpool proche d'un accord avec Andoni Iraola pour le poste d'entraîneur

Liverpool finalise les négociations avec l'ancien entraîneur de Bournemouth, Andoni Iraola, pour le poste d'entraîneur principal laissé vacant après le départ d'Arne Slot. Le directeur sportif d'Anfield, Richard Hughes, dirige le processus, le club visant une annonce officielle avant le début de la Coupe du Monde le 11 juin. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon le journal The Times, les discussions entre le technicien de 43 ans et le club ont abouti positivement. Iraola, devenu agent libre après trois années fructueuses à Bournemouth, est le choix personnel de Richard Hughes. Hughes estime que le style tactique agressif basé sur le pressing du coach espagnol correspond parfaitement à la philosophie de Liverpool.

Bien que la direction du club ait examiné des candidats tels que Sebastian Hoeness et Pierre Sage, Iraola est devenu le favori incontesté. Selon certaines informations, l'entraîneur basque souhaite emmener avec lui à Merseyside son adjoint Tommy Elphick, un fervent supporter de Liverpool.

La saison dernière, Iraola a mené Bournemouth à la sixième place de la Premier League, qualifiant le club pour une compétition européenne pour la première fois de son histoire. Sa capacité à obtenir d'excellents résultats malgré la vente de joueurs clés, dont l'attaquant Antoine Semenyo à Manchester City, a attiré l'attention de nombreux grands clubs.

Ce mercato estival s'annonce comme une période de transition pour Liverpool. Le nouvel entraîneur devra non seulement former un nouveau staff, mais aussi trouver un ailier de haut niveau pour remplacer Mohamed Salah. Le club prévoit de renouveler considérablement son effectif avant la fermeture du mercato.