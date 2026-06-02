Le Qatar annonce sa sélection finale pour la Coupe du Monde

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Le Qatar annonce sa sélection finale pour la Coupe du Monde

L'équipe nationale du Qatar, l'une des plus fortes et titrées d'Asie, a finalisé ses préparatifs pour la prochaine Coupe du Monde de la FIFA 2026. Via ses réseaux sociaux officiels, le Qatar a dévoilé la liste finale des joueurs qui représenteront le pays lors de cette compétition prestigieuse.

L'entraîneur principal a sélectionné les joueurs les plus expérimentés et actuellement en pleine forme physique. La liste comprend des stars du championnat national ainsi que des légionnaires évoluant à l'étranger. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des joueurs qatariens qui fouleront les pelouses du Mondial.

Effectif officiel de l'équipe nationale du Qatar :

Gardiens :

  • Salah Zakaria (Al-Duhail)

  • Meshaal Issa Barsham (Al-Sadd)

  • Mahmoud Abunada (Al-Rayyan)

Défenseurs :

  • Boualem Khoukhi (Al-Sadd)

  • Pedro Miguel (Al-Sadd)

  • Sultan Al-Brake (Al-Duhail)

  • Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi)

  • Ayoub Assal (Al-Gharafa)

  • Issa Laye (Al-Arabi)

  • Lucas Mendes (Al-Wakrah)

  • Homam Al-Amin (Cultural Leonesa, Espagne)

Milieux de terrain :

  • Ahmed Fathi (Al-Arabi)

  • Jassem Gaber (Al-Rayyan)

  • Assim Madibo (Al-Wakrah)

  • Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan)

  • Karim Boudiaf (Al-Duhail)

  • Mohammed Al-Mannai (Al-Shamal)

Attaquants :

  • Almoez Ali (Al-Duhail)

  • Akram Afif (Al-Sadd)

  • Tahsin Mohammed Jamshid (Al-Duhail)

  • Edmilson Junior (Al-Duhail)

  • Ahmed Al-Ganehi (Al-Gharafa)

  • Ahmed Alaaeldin (Al-Rayyan)

  • Hassan Al-Haydos (Al-Sadd)

  • Mohammed Muntari (Al-Gharafa)

  • Yusuf Abdurisag (Al-Wakrah)

Quels défis attendent les Qataris dans leur groupe ?

Pour rappel, l'équipe nationale du Qatar a été placée dans un groupe sérieux et intéressant pour la phase de poules de la prochaine Coupe du Monde.

Selon les résultats du tirage au sort, ils évolueront dans le Groupe B. Pour se qualifier, les champions d'Asie affronteront l'intensité du Canada, la discipline de la Suisse et l'un des représentants européens sérieux, l'équipe nationale de Bosnie-Herzégovine.

Les matchs de groupe s'annoncent très disputés. Nous souhaitons à l'équipe nationale du Qatar de belles performances et beaucoup de succès pour cette Coupe du Monde !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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