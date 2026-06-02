Florentino Perez promet de nouvelles stars pour le Real Madrid

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Florentino Perez promet de nouvelles stars pour le Real Madrid

Des jours vraiment passionnants attendent les supporters du Real Madrid. Après avoir terminé la saison les mains vides, le « club royal » est sur le point de lancer une grande offensive sur le marché des transferts. Le président du club, Florentino Perez, a révélé ses grands projets pour renouveler radicalement l'effectif et attirer les meilleurs joueurs du monde à Madrid lors du prochain mercato estival.

Le président du club a souligné qu'il ferait bientôt une déclaration majeure concernant non seulement les transferts du Real Madrid, mais aussi ses plans mondiaux.

Florentino Perez : « Nous savons exactement de qui nous avons besoin »

Florentino Perez, considéré comme le roi des transferts du « club royal », a appelé les supporters du Santiago Bernabeu au calme en déclarant :

« Dans les prochains jours, nous détaillerons les différents projets majeurs que nous mettons en œuvre pour l'avenir brillant du Real Madrid, non seulement sur le plan sportif, mais aussi social et économique. Nos supporters ne doivent pas s'inquiéter : de nouvelles stars brillantes et de grands transferts frappent à la porte. Nous savons très bien quels postes renforcer, et ces nouveaux joueurs porteront certainement le maillot du Real Madrid la saison prochaine. »

La saison passée est derrière nous

Il convient de noter que la saison qui vient de s'achever a été assez difficile et infructueuse pour les Madrilènes. Les « Merengues » ont terminé à la deuxième place de la Liga, avec 86 points au compteur.

Le plus douloureux est que les Madrilènes ont dû céder le titre de champion à leur rival acharné, le FC Barcelone, pour la deuxième année consécutive.

Cependant, après la déclaration de Perez aujourd'hui, des millions de supporters madrilènes respirent à nouveau avec espoir et confiance avant la nouvelle saison. Nous verrons avec quels transferts de superstars Perez surprendra le monde du football cette fois-ci. Nous continuons à suivre l'évolution de la situation !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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