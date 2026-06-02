Les rumeurs de transfert s'intensifient autour d'Eldor Shomurodov, fierté du football ouzbek et meilleur buteur de l'histoire de notre équipe nationale. Après la Coupe du Monde 2026, notre attaquant talentueux pourrait connaître un tournant majeur dans sa carrière en club.

Après avoir terminé la saison dernière en Süper Lig turque comme un élément clé, notre attaquant de 30 ans a attiré l'attention de riches clubs saoudiens. C'est ce que rapporte la publication réputée Metaratings .

Selon des initiés, Shomurodov est prêt à envisager sérieusement un transfert si une offre financièrement et sportivement plus attrayante arrivait d'Arabie saoudite. Actuellement, Eldor est pleinement satisfait des conditions en Turquie, il n'accepterait donc qu'une offre nettement supérieure.

Les exigences du buteur et les plans du club

Selon les dernières informations, Eldor Shomurodov demande un salaire net annuel de exactement 3 millions d'euros aux clubs intéressés.

De son côté, la direction de son club actuel, Istanbul Başakşehir, ne veut pas laisser partir facilement l'attaquant ouzbek. Les Stambouliotes visent un profit net d'au moins 8,5 millions d'euros sur ce transfert.

Une saison phénoménale en Turquie et une valeur marchande en hausse

Ce n'est pas un hasard si Eldor est si convoité en Arabie saoudite. La saison dernière, notre compatriote a marqué 22 buts, devenant le meilleur buteur de la Süper Lig turque. Sa productivité a été le facteur clé permettant à Istanbul Başakşehir de terminer dans le top 5 et de se qualifier pour la Ligue Conférence de l'UEFA.

Rappelons qu'après près de cinq ans en Serie A italienne, Eldor avait été prêté au club turc pour 3 millions d'euros. Plus tard, Transfermarkt a confirmé que les Turcs avaient payé 2,8 millions d'euros supplémentaires à la Roma pour acheter définitivement l'attaquant et signer un contrat jusqu'à mi-2029. Après ce succès, la valeur de transfert d'Eldor a augmenté de 2 millions, atteignant un total de 7 millions d'euros. atteint.

De Mash'al aux sommets européens : un parcours historique

Le parcours d'Eldor Shomurodov dans le football professionnel a commencé dans nos clubs Mash'al et Bunyodkor. En 2017, il a rejoint le club russe de Rostov, où il est devenu une star sous la direction de l'expert renommé Valery Karpin.

À l'automne 2020, le plus vieux club d'Italie, le Genoa, l'a emmené en Serie A. Après avoir marqué 8 buts lors de sa première saison, notre attaquant a été recruté par le célèbre club de la capitale, la Roma. Avec les Romains, Eldor est devenu le premier footballeur ouzbek à remporter un trophée européen en soulevant le titre lors de la première saison historique de la Ligue Conférence de l'UEFA en 2022. Par la suite, il a également été prêté aux clubs de Serie A, Spezia et Cagliari.

Un record légendaire pour l'équipe nationale : Eldor Shomurodov a disputé 91 matchs officiels pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan, marquant 44 buts et reste le détenteur absolu du record dans l'histoire de l'équipe.

Nous souhaitons à notre compatriote beaucoup de succès pour la prochaine Coupe du Monde et la suite de sa carrière. Suivez bientôt les détails des transferts sur Zamin !