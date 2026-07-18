Tottenham réalise son prochain gros transfert : Savinho en route pour Londres

Le club londonien de Tottenham, poursuivant son activité sur le marché des transferts estival, est très proche de signer l'ailier de Manchester City, Savinho. Selon les informations relayées par le Daily Mail, le coût total de ce transfert devrait s'élever à 65 millions de livres sterling. Le joueur brésilien était depuis longtemps dans le viseur des « Spurs ». C'est ce que rapporte Goal.com .

Après une saison dernière décevante, l'équipe de Tottenham a entamé une refonte radicale de son effectif sous la direction du nouvel entraîneur Roberto De Zerbi. Savinho, âgé de 22 ans, devrait devenir une pièce maîtresse de ces réformes. Il s'avère que le club londonien suivait déjà le talent brésilien lors du mercato précédent, mais l'accord n'avait pas pu aboutir à l'époque.

Dépenses records sur le marché des transferts

Ce mercato estival coûte une somme sans précédent à Tottenham. Roberto De Zerbi a déjà dépensé plus de 200 millions de livres sterling pour renforcer l'équipe. Le transfert de Savinho témoigne des hautes ambitions du club. Selon les experts, le club pourrait annoncer plusieurs nouveaux noms avant la fermeture du mercato.

Pour Savinho, son passage à Manchester City n'a pas été très fructueux. La saison dernière, il a disputé 24 rencontres en Premier League et n'a réussi à marquer qu'un seul but. Malgré cela, le staff technique de Tottenham évalue hautement le potentiel du joueur et croit qu'il pourra démontrer ses meilleures qualités dans le système de De Zerbi.

Le joueur lui-même a laissé entendre son départ de Manchester via les réseaux sociaux. Il a publié sur sa page Instagram une photo avec une valise et la légende « parti pour un peu de détente ». Cette situation a renforcé les spéculations parmi les fans selon lesquelles son transfert au club londonien est pratiquement acté.

Les plans futurs de Manchester City et Tottenham

Manchester City a déjà commencé à chercher un remplaçant digne de ce nom pour le joueur brésilien. Selon Goal.com, les « Citizens » ont jeté leur dévolu sur le jeune talent du Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye. Il est intéressant de noter que Tottenham, Aston Villa et le RB Leipzig sont également en lice pour ce joueur de 18 ans.

Pour Tottenham, qui a terminé la saison dernière à la 17e place du classement, approfondir l'effectif est une question de vie ou de mort. De Zerbi vise particulièrement à renforcer la concurrence en attaque. Parallèlement, l'entraîneur communique avec d'autres membres de l'équipe. Selon Football London, il s'est entretenu avec Mathys Tel, 21 ans, pour souligner que malgré les nouvelles recrues, il occupe toujours une place importante dans les plans pour la saison 2026-27.