Le Bayern Munich prépare un salaire colossal pour retenir Michael Olise

·0·Sport
Le Bayern Munich prépare un salaire colossal pour retenir Michael Olise

Alors que les rumeurs sur un possible transfert de Michael Olise au Real Madrid s'intensifient, le Bayern Munich se prépare à prendre des mesures décisives. Le club bavarois souhaite proposer au joueur français un nouveau contrat assorti d'un salaire très élevé pour le conserver.

Si l'accord est conclu, Olise deviendrait l'un des joueurs les mieux payés du Bayern.

Olise souhaite rejoindre le Real

Selon certaines informations, le milieu de terrain de 24 ans aurait l'intention de rejoindre le Real Madrid dès ce mercato.

Il est rapporté qu'Olise aurait fait part de ce souhait à certains de ses coéquipiers en équipe de France. Des rapports avaient déjà circulé indiquant que le club madrilène considérait le joueur comme l'une de ses cibles prioritaires pour l'avenir.

Cependant, le Bayern Munich ne prévoit pas de laisser partir l'un de ses leaders facilement.

Le salaire annuel pourrait dépasser les 25 millions d'euros

Selon le journal Bild, les Munichois prévoient d'offrir à Olise un nouveau contrat avec des conditions améliorées.

Selon ce contrat, le salaire annuel du joueur français pourrait dépasser les 25 millions d'euros. Un tel accord placerait Olise parmi les joueurs les mieux rémunérés du club.

La direction du Bayern vise ainsi à convaincre le joueur de rester à Munich et à refroidir l'intérêt du Real.

La position du Bayern est ferme

Le club munichois considère Olise comme une pièce maîtresse de son projet futur. Pour cette raison, la direction n'est pas prête à discuter d'une vente pour le moment.

Même si le joueur lui-même souhaitait partir, le Real devrait probablement formuler une offre extrêmement importante pour entamer les négociations.

Olise est évalué à 150 millions d'euros

Le portail Transfermarkt évalue Michael Olise à 150 millions d'euros.

Ce montant pourrait faire de ce transfert potentiel l'un des plus chers de l'été. Cependant, le Bayern tente de faire pencher la balance en sa faveur avec cette nouvelle offre contractuelle.

Désormais, le suspense est à son comble : Olise choisira-t-il un salaire élevé ou restera-t-il déterminé à rejoindre le Real Madrid ?

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La raison pour laquelle le Real Madrid a renoncé au transfert de Matheus FernandesLa raison pour laquelle le Real Madrid a renoncé au transfert de Matheus FernandesAujourd'hui, 16:12L'Espagne était à deux doigts de « voler » MessiL'Espagne était à deux doigts de « voler » MessiAujourd'hui, 16:00Andrés Iniesta : il est impossible d'annuler totalement le facteur Lionel MessiAndrés Iniesta : il est impossible d'annuler totalement le facteur Lionel MessiAujourd'hui, 15:31Pourquoi Vincic a-t-il fondu en larmes après sa nomination pour la finale de la Coupe du Monde 2026 ?Pourquoi Vincic a-t-il fondu en larmes après sa nomination pour la finale de la Coupe du Monde 2026 ?Aujourd'hui, 15:22Le joueur numéro 91 a tout gâché à la 91e minute (vidéo)Le joueur numéro 91 a tout gâché à la 91e minute (vidéo)Aujourd'hui, 15:14Deco face à un choix difficile : ses réflexions avant la finale entre l'Argentine et l'EspagneDeco face à un choix difficile : ses réflexions avant la finale entre l'Argentine et l'EspagneAujourd'hui, 14:39
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football