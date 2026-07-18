Le Bayern Munich prépare un salaire colossal pour retenir Michael Olise

Alors que les rumeurs sur un possible transfert de Michael Olise au Real Madrid s'intensifient, le Bayern Munich se prépare à prendre des mesures décisives. Le club bavarois souhaite proposer au joueur français un nouveau contrat assorti d'un salaire très élevé pour le conserver.

Si l'accord est conclu, Olise deviendrait l'un des joueurs les mieux payés du Bayern.

Olise souhaite rejoindre le Real

Selon certaines informations, le milieu de terrain de 24 ans aurait l'intention de rejoindre le Real Madrid dès ce mercato.

Il est rapporté qu'Olise aurait fait part de ce souhait à certains de ses coéquipiers en équipe de France. Des rapports avaient déjà circulé indiquant que le club madrilène considérait le joueur comme l'une de ses cibles prioritaires pour l'avenir.

Cependant, le Bayern Munich ne prévoit pas de laisser partir l'un de ses leaders facilement.

Le salaire annuel pourrait dépasser les 25 millions d'euros

Selon le journal Bild, les Munichois prévoient d'offrir à Olise un nouveau contrat avec des conditions améliorées.

Selon ce contrat, le salaire annuel du joueur français pourrait dépasser les 25 millions d'euros. Un tel accord placerait Olise parmi les joueurs les mieux rémunérés du club.

La direction du Bayern vise ainsi à convaincre le joueur de rester à Munich et à refroidir l'intérêt du Real.

La position du Bayern est ferme

Le club munichois considère Olise comme une pièce maîtresse de son projet futur. Pour cette raison, la direction n'est pas prête à discuter d'une vente pour le moment.

Même si le joueur lui-même souhaitait partir, le Real devrait probablement formuler une offre extrêmement importante pour entamer les négociations.

Olise est évalué à 150 millions d'euros

Le portail Transfermarkt évalue Michael Olise à 150 millions d'euros.

Ce montant pourrait faire de ce transfert potentiel l'un des plus chers de l'été. Cependant, le Bayern tente de faire pencher la balance en sa faveur avec cette nouvelle offre contractuelle.

Désormais, le suspense est à son comble : Olise choisira-t-il un salaire élevé ou restera-t-il déterminé à rejoindre le Real Madrid ?