Le Premier ministre indien Narendra Modi appelle la population à la propreté

Le Premier ministre indien Narendra Modi a appelé la population du pays à considérer la propreté comme une habitude quotidienne. Il a souligné que la propreté ne devrait pas être la responsabilité d'un bureau ou d'employés spécifiques, mais une responsabilité personnelle de chaque citoyen.

Cette approche est promue dans le cadre du programme « Inde propre » (Swachh Bharat Abhiyan). Le programme vise à améliorer les conditions sanitaires et d'hygiène, à maintenir la propreté dans les lieux publics et à accroître la culture écologique parmi la population.

L'accent est mis sur la réduction des déchets jetés dans les rues, le maintien de l'ordre dans les espaces publics et le respect de l'hygiène personnelle. L'objectif est de faire de la propreté un mode de vie permanent et non une action temporaire.

Dans le cadre de cette initiative, la protection des plans d'eau et des rivières contre la pollution occupe également une place importante. Des efforts de sensibilisation sont menés pour préserver le Gange et renforcer la responsabilité envers l'environnement.

Parallèlement, les travaux de construction de toilettes publiques et l'amélioration des conditions sanitaires pour la population se poursuivent en Inde. Ces mesures servent à étendre la culture de l'hygiène et à réduire les risques pour la santé publique.