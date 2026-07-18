Elon Musk annonce un nouveau modèle d'intelligence artificielle à 2 trillions de paramètres

L'un des entrepreneurs les plus riches au monde, Elon Musk, a révélé des informations importantes sur un modèle d'intelligence artificielle de nouvelle génération développé par sa société xAI. Il a été annoncé que ce nouveau modèle linguistique, doté de 2 trillions de paramètres, surpassera considérablement les capacités de la version actuelle Grok 4.5. Musk a souligné que le nouveau modèle terminera la première phase de son processus d'entraînement dès la semaine prochaine. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cette nouvelle fait grand bruit dans le monde de la technologie, car l'augmentation du nombre de paramètres améliore radicalement la capacité de l'intelligence artificielle à raisonner, à résoudre des problèmes complexes et à comprendre le langage humain. Selon la publication ixbt.com, Elon Musk considère que le nouveau modèle est supérieur à Grok 4.5 sur tous les indicateurs.

Compétition et efficacité

Le principal concurrent du nouveau modèle est considéré comme étant Kimi K3, présenté par la société chinoise Moonshot AI. Kimi K3 est actuellement le plus grand modèle d'intelligence artificielle open-source au monde avec 2,8 trillions de paramètres. Cependant, selon les informations du chercheur de xAI Min Choi, les modèles de Musk sont beaucoup plus économes en termes d'utilisation des ressources.

Les analyses montrent que l'exécution des tâches sur le modèle Kimi coûte environ trois fois plus cher que sur l'architecture de xAI. Cela indique que l'équipe d'Elon Musk met l'accent non seulement sur la puissance, mais aussi sur l'efficacité économique. Le nouveau modèle atteindra un nouveau niveau de qualité tout en conservant les caractéristiques de génération à haute vitesse de Grok 4.5.

Rappelons que le modèle Grok 4.5 occupait la première place du classement Long-Horizon Terminal-Bench à la fin du mois de juillet 2026. Cela montre que xAI a atteint en peu de temps un niveau de concurrence égal avec des géants comme OpenAI et Google. Une telle concurrence mondiale est également importante pour les utilisateurs, car elle contribue à la baisse des prix et à l'amélioration de la qualité des services d'intelligence artificielle.

Actuellement, l'équipe de xAI se prépare à effectuer les tests finaux du nouveau modèle. Si, comme promis par Elon Musk, le nouveau système s'avère à la fois rapide et extrêmement intelligent, cela pourrait complètement modifier l'équilibre des forces sur le marché de l'intelligence artificielle. Les résultats de la première phase attendus la semaine prochaine donneront une meilleure idée des capacités réelles du nouveau modèle.