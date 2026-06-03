La MLS ou l'Arabie saoudite pourraient être la meilleure option pour Paul Pogba

Après que le milieu de terrain français Paul Pogba n'a pas réussi à fournir les performances attendues à Monaco, des avis émergent selon lesquels poursuivre sa carrière en MLS ou en Saudi Pro League serait le chemin le plus sensé. L'ancienne star de Manchester United et de la Juventus est revenue au football de haut niveau après une longue suspension pour dopage, mais son passage en France est infructueux. Goal.com rapporte .

L'ancien défenseur de Liverpool et de Monaco, John Arne Riise, n'a pas caché sa déception face à la situation actuelle de Pogba. Le champion du monde 2018 n'a disputé que six matchs lors de la saison 2025-26 sans marquer le moindre but. Selon Riise, le joueur de 33 ans est loin de son niveau précédent.

"Quand il était à son apogée, c'était un joueur fantastique qui prenait plaisir à jouer. Il jouait toujours avec le sourire. Ce qui s'est passé ces dernières années m'a un peu attristé. J'espérais qu'il ferait ses preuves à nouveau à Monaco, mais les blessures et d'autres facteurs l'en ont empêché", a déclaré Riise.

L'expert souligne que Paul Pogba n'est actuellement pas assez en forme physiquement et manque de son tranchant d'antan. Par conséquent, plutôt que le football européen de haut niveau, les championnats américains ou saoudiens, soumis à moins de pression, pourraient être le meilleur endroit pour terminer sa carrière.

L'issue du contrat de Pogba avec Monaco reste incertaine. S'il ne retrouve pas sa forme d'ici la saison prochaine, il devra peut-être explorer de nouvelles options lors du mercato. Pour l'instant, le milieu de terrain continue de travailler à l'amélioration de sa condition physique.