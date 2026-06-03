Álvaro Arbeloa rejeté par le Bayer Leverkusen

L'ancien entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a proposé ses services au Bayer Leverkusen dans l'espoir de poursuivre sa carrière en Allemagne, mais la direction du club a rejeté l'offre. Selon Sport Bild, le spécialiste de 43 ans a tenté de rejoindre les vainqueurs du doublé 2024 via son management. Goal.com rapporte .

Bien que Leverkusen ait apprécié le travail d'Arbeloa avec l'équipe jeune du Real Madrid, le club a indiqué qu'il n'était pas prêt à le nommer entraîneur principal de l'équipe première à ce stade. La direction estime que l'expérience d'entraîneur d'Arbeloa est insuffisante pour ramener l'équipe au sommet.

Rappelons qu'Arbeloa avait pris les rênes du Real Madrid en janvier suite au limogeage de Xabi Alonso. Cependant, il n'a pas pu éviter une saison blanche au club. À l'approche de la fin de saison, il a confirmé son départ et le club madrilène a annoncé l'arrivée de José Mourinho pour lui succéder.

Le Bayer Leverkusen est actuellement à la recherche d'un nouvel entraîneur pour remplacer Kasper Hjulmand. La cible principale était Andoni Iraola, mais après le limogeage d'Arne Slot par Liverpool, Iraola aurait trouvé un accord avec le club de Merseyside. Le club allemand doit désormais examiner d'autres candidats.