Jude Bellingham rejoindra-t-il Liverpool ? Robbie Fowler s'exprime sur le transfert

La légende de Liverpool, Robbie Fowler, a partagé son avis sur la possibilité que la star anglaise Jude Bellingham rejoigne le club de Merseyside à l'avenir. Le milieu de terrain de 22 ans, qui évolue actuellement au Real Madrid, pourrait souhaiter retourner en Premier League après son passage en Espagne. Goal.com rapporte cette information.

Bellingham a débuté sa carrière à l'académie de Birmingham City, faisant ses débuts en équipe première à seulement 16 ans. En 2020, il a rejoint le Borussia Dortmund, où il a pleinement révélé son potentiel. En 2023, il a signé au Real Madrid pour 103 millions d'euros et est rapidement devenu un prétendant au Ballon d'Or.

Les blessures ont légèrement freiné sa progression au cours des deux dernières saisons, et la concurrence s'est intensifiée en équipe d'Angleterre avec l'émergence de joueurs comme Morgan Rogers. Néanmoins, en tant que vainqueur de la Ligue des champions, Bellingham reste l'un des meilleurs joueurs du monde.

Dans une interview accordée à GOAL, Robbie Fowler a déclaré : « En tant que supporter de Liverpool, je veux voir les meilleurs joueurs à Anfield. Il joue actuellement au Real Madrid, l'un des plus grands clubs du monde, il ne voudra donc probablement pas revenir en Premier League de sitôt. Cependant, je ne serais pas surpris si ce transfert se concrétisait dans 3 à 5 ans. »